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Итоги игрового дня плей-офф КХЛ 4 марта, турнирная сетка Кубка Гагарина

Итоги игрового дня плей-офф КХЛ 4 марта, турнирная сетка Кубка Гагарина
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4 марта в рамках первого раунда Кубка Гагарина – 2024 состоялись пять встреч. Матчи были сыграны в Екатеринбурге, Челябинске, Череповце и Москве.

Расписание матчей Кубка Гагарина - 2024.
Сетка плей-офф КХЛ.

Открывали программу игрового дня встречи в Челябинске и Екатеринбурге. «Трактор» сумел выйти вперёд в серии с уфимским «Салаватом Юлаевым» (3:2, 2-1), а «Автомобилист» оказался в шаге от сенсации – подопечным Николая Заварухина осталась одна победа для прохода казанского «Ак Барса» (3:1, 3-0).

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
04 марта 2024, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 2
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Телегин (Бурдасов, Дер-Аргучинцев) – 00:27 (5x5)     1:1 Хмелевски (Дроздов, Ливо) – 05:31 (5x4)     2:1 Дер-Аргучинцев – 09:31 (5x5)     3:1 Ткачёв (Шабанов, Телегин) – 13:57 (5x5)     3:2 Дроздов (Хмелевски, Василевский) – 30:31 (5x5)    
Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
04 марта 2024, понедельник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
3 : 1
Ак Барс
Казань
1:0 Голышев (Широков, Мэйсек) – 25:55 (5x3)     1:1 Сафонов (Петров, Адамчук) – 41:51 (5x5)     2:1 Голышев (Макеев, Зборовский) – 52:10 (5x5)     3:1 Голышев – 59:32 (en)    

Во втором слоте вечерних игр состоялись три матча с представителями Западной конференции. «Спартак» в результативной игре с 10 голами победил «Северсталь» (7:3, 2-1) в выездном матче, московское «Динамо» отыгралось с 0:2 в игре с одноимённым клубом из Минска и вырвало победу в основное время (4:3, 2-0), а ярославский «Локомотив» сумел выйти вперёд в серии с московским ЦСКА благодаря победе в овертайме (3:2 ОТ, 2-1).

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
04 марта 2024, понедельник. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
3 : 7
Спартак
Москва
0:1 Беляев (Мансуров) – 02:16 (5x5)     0:2 Цыплаков (Мальцев, Локтионов) – 03:22 (5x5)     0:3 Пашин (Иванов) – 07:11 (5x5)     0:4 Мальцев – 12:08 (5x5)     0:5 Пашин (Рубцов, Иванов) – 21:49 (5x5)     1:5 Пилипенко (Аймурзин, Коростелёв) – 31:13 (5x4)     1:6 Беляев – 32:24 (5x5)     2:6 Аймурзин (Пилипенко) – 39:03 (5x5)     3:6 Лишка (Ильин) – 51:00 (5x5)     3:7 Локтионов – 52:57 (4x4)    
Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
04 марта 2024, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 3
Динамо Мн
Минск
0:1 Сотишвили (Стась, Меркли) – 24:52 (5x5)     0:2 Волков (Хэмилтон) – 30:09 (5x5)     1:2 Рашевский (Ожиганов) – 32:04 (5x5)     2:2 Пыленков (Ильенко) – 35:58 (5x5)     2:3 Коробов (Волков, Хэмилтон) – 47:49 (5x5)     3:3 Гусев (Менелл, Уил) – 52:19 (5x3)     4:3 Рашевский (Гусев, Уил) – 53:48 (5x4)    
Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
04 марта 2024, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 3
ОТ
Локомотив
Ярославль
0:1 Бут (Никулин, Рафиков) – 33:48 (5x4)     0:2 Иванов (Никулин, Бут) – 35:36 (5x4)     1:2 Карнаухов (Дыбленко, Полтапов) – 45:43 (5x5)     2:2 Григоренко (Окулов, Нестеров) – 52:51 (5x4)     2:3 Алексеев (Елесин, Никулин) – 65:43 (5x5)    
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