Итоги игрового дня плей-офф КХЛ 4 марта, турнирная сетка Кубка Гагарина

4 марта в рамках первого раунда Кубка Гагарина – 2024 состоялись пять встреч. Матчи были сыграны в Екатеринбурге, Челябинске, Череповце и Москве.

Открывали программу игрового дня встречи в Челябинске и Екатеринбурге. «Трактор» сумел выйти вперёд в серии с уфимским «Салаватом Юлаевым» (3:2, 2-1), а «Автомобилист» оказался в шаге от сенсации – подопечным Николая Заварухина осталась одна победа для прохода казанского «Ак Барса» (3:1, 3-0).

Во втором слоте вечерних игр состоялись три матча с представителями Западной конференции. «Спартак» в результативной игре с 10 голами победил «Северсталь» (7:3, 2-1) в выездном матче, московское «Динамо» отыгралось с 0:2 в игре с одноимённым клубом из Минска и вырвало победу в основное время (4:3, 2-0), а ярославский «Локомотив» сумел выйти вперёд в серии с московским ЦСКА благодаря победе в овертайме (3:2 ОТ, 2-1).