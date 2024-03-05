Хоккеисты устроили массовую потасовку, Личка наблюдал с трибуны. Фото победы «Динамо»

В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» состоялся второй матч серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024, в котором сошлись представители Западной конференции – московское «Динамо» принимало одноимённый клуб из Минска. Встреча завершилась волевой победой хозяев со счётом 4:3, благодаря чему они повели в серии – 2-0.

Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Динамо Минск» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов подвёл итоги второго домашнего матча серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024 с минским «Динамо» (4:3, 2-0), в котором его подопечные уступали со счётом 0:2.

«Очень тяжёлая игра. Мы очень рады, что удалось выиграть. Совсем другой сюжет в сравнении с первой игрой? Такое бывает. Минск здорово играл.

Сегодня нас спасло большинство, а если бы его не было, то, как бы тогда мы спасали игру? «Если бы» здесь не употребляется», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.