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«Нью-Джерси» объявил об отставке главного тренера

«Нью-Джерси» объявил об отставке главного тренера
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«Нью-Джерси Дэвилз» объявил об отставке главного тренера Линди Раффа. Временно исполнять обязанности до конца сезона будет помощник главного тренера Трэвис Грин.

Грин приступит к исполнению обязанностей на утренней тренировке во вторник, 5 марта, перед вечерним матчем с «Флоридой Пантерз». Ранее Грин возглавлял «Ванкувер Кэнакс» на протяжении пяти сезонов — с 2017 по 2021 год. Он вывел команду во второй раунд плей-офф Кубка Стэнли 2020 года.

На данный момент «Нью-Джерси» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 64 очка. В своём последнем матче команда уступила «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 1:5. За последние четыре матча в регулярном чемпионате «Нью-Джерси» потерпел три поражения и одержал одну победу.

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