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«Коламбус» одержал победу над «Вегасом», у Егора Чинахов — гол

Сегодня, 5 марта, «Коламбус Блю Джекетс» на своей площадке обыгрла «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Нейшнвайд-Арене» завершился со счётом 6:3 (2:2, 1:0, 3:1).

В составе «Коламбуса» заброшенными шайбами отметились Джастин Дэнфорт, Эрик Гудюрансон и российский нападающий Егор Чинахов, а также хет-трик на счету Александера Нюлайдера. Голевая передача на счету защитника Ивана Проворова.

За «Вегас» голами отличились Мэйсон Морелли, Вильям Карлссон и Сандлер Стивенсон.

После 61 матча «Коламбус» занимает последнее 16 место в Восточной конференции с 52 очками. «Вегас» расположился на шестой строчке Западной конференции, набрав 73 очка в 62 играх.

Следующий матч «Коламбус» проведёт с «Питтсбург Пингвинз», а Вегас» с «Ванкувер Кэнакс».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.