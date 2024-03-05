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Коламбус Блю Джекетс – Вегас Голден Найтс 6:3, как сыграли, кто победил, результат матча регулярного чемпионата НХЛ 5 ма

«Коламбус» одержал победу над «Вегасом», у Егора Чинахов — гол
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Сегодня, 5 марта, «Коламбус Блю Джекетс» на своей площадке обыгрла «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Нейшнвайд-Арене» завершился со счётом 6:3 (2:2, 1:0, 3:1).

НХЛ - регулярный чемпионат
05 марта 2024, вторник. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
6 : 3
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Дэнфорт (Курали, Веренски) – 06:16     2:0 Нюландер (Тексье, Проворов) – 13:11     2:1 Морелли (Фрёзе) – 17:19     2:2 Карлссон (Стивенсон, Хаг) – 18:01     3:2 Гудбрансон (Годро, Дженнер) – 37:21     4:2 Нюландер (Силлинджер) – 43:23     4:3 Стивенсон (Теодор, Амадио) – 50:16     5:3 Чинахов (Марченко, Бин) – 51:20     6:3 Нюландер (Тексье) – 58:49    

В составе «Коламбуса» заброшенными шайбами отметились Джастин Дэнфорт, Эрик Гудюрансон и российский нападающий Егор Чинахов, а также хет-трик на счету Александера Нюлайдера. Голевая передача на счету защитника Ивана Проворова.

За «Вегас» голами отличились Мэйсон Морелли, Вильям Карлссон и Сандлер Стивенсон.

После 61 матча «Коламбус» занимает последнее 16 место в Восточной конференции с 52 очками. «Вегас» расположился на шестой строчке Западной конференции, набрав 73 очка в 62 играх.

Следующий матч «Коламбус» проведёт с «Питтсбург Пингвинз», а Вегас» с «Ванкувер Кэнакс».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

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