Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Торпедо — СКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Расписание игрового дня плей-офф КХЛ 5 марта

Расписание игрового дня плей-офф КХЛ 5 марта
Комментарии

Сегодня, 5 марта, состоятся очередные встречи в рамках Кубка Гагарина — 2024. Матчи пройдут в Хабаровске, Тольятти и Нижнем Новгороде.

Игровой день откроет встреча на Дальнем Востоке между «Амуром» и магнитогорским «Металлургом». После первых двух матчей счёт в противостоянии равный. Третья встреча начнётся в 12:00 мск.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
05 марта 2024, вторник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В Тольятти местная «Лада» попробует сократить счёт в серии с омским «Авангардом». Напомним, в первых двух матчах сибирский клуб одержал две победы (5:1, 3:2 ОТ). Стартовое вбрасывание запланировано на 18:00 мск.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
05 марта 2024, вторник. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В заключительном матче игрового дня «Торпедо» в Нижнем Новгороде примет СКА. Первые встречи в данной серии были эмоциональными, в них команды по разу одержали победу. Третий матч начнётся в 19:30 мск.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
05 марта 2024, вторник. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Календарь плей-офф КХЛ
Сетка плей-офф КХЛ
Материалы по теме
СКА предсказуем, «Металлург» втянули в чужую игру. Что происходит в плей-офф КХЛ
СКА предсказуем, «Металлург» втянули в чужую игру. Что происходит в плей-офф КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android