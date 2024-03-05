Расписание игрового дня плей-офф КХЛ 5 марта

Сегодня, 5 марта, состоятся очередные встречи в рамках Кубка Гагарина — 2024. Матчи пройдут в Хабаровске, Тольятти и Нижнем Новгороде.

Игровой день откроет встреча на Дальнем Востоке между «Амуром» и магнитогорским «Металлургом». После первых двух матчей счёт в противостоянии равный. Третья встреча начнётся в 12:00 мск.

В Тольятти местная «Лада» попробует сократить счёт в серии с омским «Авангардом». Напомним, в первых двух матчах сибирский клуб одержал две победы (5:1, 3:2 ОТ). Стартовое вбрасывание запланировано на 18:00 мск.

В заключительном матче игрового дня «Торпедо» в Нижнем Новгороде примет СКА. Первые встречи в данной серии были эмоциональными, в них команды по разу одержали победу. Третий матч начнётся в 19:30 мск.