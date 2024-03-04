СКА предсказуем, «Металлург» втянули в чужую игру. Что происходит в плей-офф КХЛ

Почти во всех парах Кубка Гагарина закончился первый акт, и команды меняются городами: от графика отстаёт только динамовская парочка. Пока этот первый раунд начинается не хуже, а то и лучше, чем в прошлом году: лишь один фаворит пока ведёт в серии 2-0, а в пяти противостояниях счёт равный. Что же происходит в плей-офф КХЛ прямо сейчас?

«Металлург» — «Амур»

Счёт в серии: 1-1.

«Амур» затянул «Металлург» в неудобный хоккей

Команды Андрея Мартемьянова раз за разом вылетали из плей-офф из-за того, что плохо играли первым номером. Это касалось и «Автомобилиста», и обстучавшей все новосибирские штанги «Сибири» в серии с «Авангардом». Крайне сложно было вообразить, что «Металлург» станет резко играть на удержание при минимальном преимуществе — а значит, у Хабаровска появлялись возможности играть так, как было привычно им и тренерскому штабу.

Вчера «Металлург» нанёс 47 бросков по воротам Игоря Бобкова. Конечно, вратарь трудился в поте лица, но если посмотреть, откуда шли эти попытки, то можно понять, что хозяева протёрли дыру в левом круге вбрасывания и зонах около него. Своего Овечкина у «Магнитки» нет, поэтому КПД этих попыток был довольно низким. Привычно разрывать чужую оборону на высокой скорости у команды Андрея Разина не получалось, гости принуждали побыстрее избавляться от шайбы и ставить на количество бросков, а не на качество.

«Амур» лучше на пятаке

Перед плей-офф КХЛ предоставила данные «умных шайб» — и оказалось, что лучше всего в лиге трафик на пятаке организует капитан «тигров» Дмитрий Шевченко. Почти двухметровый форвард не всегда попадал в состав «Авангарда», а в Хабаровске стал третьим бомбардиром команды в регулярном сезоне за счёт подставлений и закрываний — в плей-офф именно Шевченко разобрался на пятаке во время победной шайбы «Амура», вовремя подключившись после затяжной позиционной атаки.

Дмитрий Шевченко Фото: Максим Шмаков, photo.khl.ru

Чисто по физическим данным можно было представить, что вторая по среднему росту и третья по весу команда лиги будет успешнее продавливать соперника — пока так и получается. «Металлург» только в третьем периоде первого матча смог создать хороший трафик перед Бобковым и забить два гола. Потом штаб «Амура» подкрутил настройки, и во второй игре это вышло сделать только в самой концовке: Джонсон забивал в ситуации «6 на 5». И пока это кажется разницей, которую устранить сложно чисто физически: «Металлургу» надо искать своё счастье в своих лучших сторонах — технике и скорости.

К штабу Разина уже есть вопросы

Чуть ли не главная претензия магнитогорских болельщиков к штабу — то, что он не разбивает тройку Акользин — Зернов — Карпов, несмотря на то что её продуктивность упала в последний месяц регулярки. У Зернова, например, в последних 13 матчах лишь одно набранное очко — и это выглядит ещё страннее на фоне того, что Разин в первой половине сезона крайне активно тасовал звенья даже после победных матчей. Странным было и то, что эта тройка после второго гола «Амура», случившегося после наложения и долгой позиционной атаки, вышла и на вбрасывание в центральный круг — через 15 секунд Хабаровск забил третий гол.

Вопросы есть и к большинству: «Амур» крайне любезно удалился пять раз подряд в первые 25 минут второй встречи, «Металлург» не родил из этих моментов ничего. Конечно, стоит похвалить и хабаровский клуб, разобравший тактику спецбригад оппонента — однако по консервативности игры «5 на 4» с «Магниткой» в первые дни плей-офф мог поспорить только «Ак Барс», который тоже не может взломать спецбригаду «Автомобилиста».

СКА — «Торпедо»

Счёт в серии: 1-1

СКА до боли предсказуем

Сравнения этой команды с ЦСКА Дмитрия Квартальнова уже стали повсеместными. Но хоккей Дмитрия Вячеславовича обычно сбоил уже сильно позже, чем первый раунд: на ранних стадиях комбинация из неостановимого прессинга и давления работала. Здесь пока получается куда хуже. В первом матче СКА провёл 21 минуту в атаке, нанёс 19 бросков за один период: толк от этого был минимален, так как почти все эти попытки шли с периметра, а на пятак команду Ротенберга не пускали.

Толчея на пятаке «Торпедо» Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

И ведь нельзя сказать, что это поменялось во втором матче: бо́льшую часть основного времени «Торпедо» лучше шло под ворота и надёжно играло позиционно. Только в ситуации «6 на 4» СКА удалась программа «яйца в кулак и на пятак», где Воробьёв буквально закопал шайбу. В овертайме нижегородцев банально подвела физика, и здесь долбёжка в ворота Кульбакова по принципу «кладите больше заварки» сработала. Однако играть в такой антиинтеллектуальный хоккей с таким составом в основное время — это как-то странно.

«Торпедо» непредсказуемо солидно

Массовые 4-0 и 4-1 в пользу СКА вряд ли были следствием веры в сверхсилу СКА — скорее это было отражением слабости «Торпедо» образца февраля. Никаких рациональных причин для такого перерождения: можно было вспомнить цитату Сергея Михалёва о том, что команда, которая в регулярном сезоне играет плохо, не начнёт вдруг иначе выглядеть в плей-офф. Но это тем не менее случилось. В первом матче всего можно было ожидать от команды Ларионова, но не такой позиционной игры в своей зоне с 24 блокированными бросками.

При этом в обороне «Торпедо» почти всё те же лица, что получили 0-4 от СКА в прошлогоднем первом раунде — но играют они абсолютно иначе. Условный Даниил Бокун в прошлом году терялся под прессингом, теперь же молодые торпедовские оборонцы играют просто, спокойно и ничего не придумывают: удивительное перерождение с учётом того, что в штабе «Торпедо» даже нет тренера, который играл бы в защите. Смущает только то, что отстранивший от игр Антона Сизова и Алексея Кручинина Ларионов после второго матча сказал про «недостаток опыта». Это выглядит как «вы и убили-с, Родион Романович».

К медицинскому штабу СКА есть большие вопросы

В ночи Роман Ротенберг выложил в свой телеграм-канал фото, где на скамейке СКА висели джерси уже трёх травмированных игроков: к Андрею Педану и Борне Рендуличу присоединился Михаил Пашнин. Хоккейная тусовка в телеграме удивилась, так как какого-то яркого момента с травмой Пашнина в матче не было. Выяснилось, что один из лидеров КХЛ по хитам выбыл из строя после чистого и довольно рядового силового приёма от Бобби Линча.

Травмированные игроки СКА в этом плей-офф Фото: Телеграм-канал Романа Ротенберга

И если момент с Андреем Педаном, который во второй раз за сезон страдает от собственного желания пойти в силовую, выделяется, то эпизоды, подобные Рендуличу и Пашнину, случаются постоянно. И вот выясняется, что у одного несколько переломов, а у другого, который только вернулся на лёд спустя четыре месяца — повреждение плеча. Если считать эти инсайды правдой, то получается, что у игроков СКА в рядовых ситуациях возникает чудовищная травматичность. И кто же в этом виноват?

«Авангард» — «Лада»

Счёт в серии: 2-0

«Лады» не хватает на весь матч

«Лада» многими экспертами называлась претендентом на сенсацию за счёт своего умения сушить игру и действовать системно. Мы действительно увидели это умение в первой игре, когда дебют встречи проходил почти без моментов — однако первый же гол омичей соперника отправил в нокдаун, и «Лада» нанесла лишь 15 бросков за игру. Во втором матче правильная игра продолжалась уже куда дольше, но для победы этого всё равно было мало.

«Авангард» забирал своё банально за счёт мастерства. «Лада» выдерживала темп игры и силовую борьбу, но проблема в том, что на 60 минут команды Браташа пока не хватает. Не помогли и жёсткие нагрузки, которые «Лада» якобы получила в последние недели регулярного сезона. Счёт по броскам в третьем периоде и овертайме вчерашней игры убийственен: 29-4, бензин у гостей банально кончился.

Глубина «Авангарда» наконец-то сказала своё слово

Локомотивы «Авангарда» на данный момент — это не первая тройка, а те звенья, где есть здоровые ребята. Негабаритных лидеров пока закрывают плотно, особенно Ткачёва, который обычно начинает атаки с шайбой и часто упирается в глухую тольяттинскую стену. Комбинировать у них получается либо в долгой позиционной атаке, либо в результате успешного наложения после того, как другие тройки «Авангарда» изматывают оппонентов в чужой зоне.

У «Лады» хорошие построения в средней зоне, но в первом матче «ястребы» показали, какими методами их можно взламывать. Показателен здесь гол Николая Прохоркина в первом матче: штаб Михаила Кравца проделал хорошую домашнюю работу, хитроумный раскат запутал защитников «Лады», и второй центр омичей ворвался в открытую зону после того, как Михаил Гуляев выждал правильный момент для паса.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

«Ладе» не дают много возможностей

Шанс любого аутсайдера в первом раунде — расхлябанность и шапкозакидательство оппонента. По последним матчам регулярного сезона казалось, что «Авангард» подъезжает к плей-офф разболтанным, но вальяжность и расхлябанность из их игры пропали. Ошибка Семёна Чистякова в эпизоде с шайбой Никиты Попугаева, где омский защитник помчался за ворота и потерял позицию— редкое исключение из правил.

Драка в первом матче серии Фото: Дмитрий Лошкарёв, photo.khl.ru

Класс защитников «Авангарда» вообще казался шансом для «Лады», однако те пока не позволяют себе ошибок на синей линии: впрочем, тольяттинцы стараются играть в отборе высоко и в теории могут спровоцировать потерю. Однако, в отличие от всех прочих команд нижнего посева, «Лада» увозит из Сибири 0-2 в серии и теперь в домашних матчах должна найти что-то ещё для положительного результата. Возможно, надо ещё сильнее лезть под кожу лидерам «Авангарда»?