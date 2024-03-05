Серебряков повторил достижение Микко Коскинена в СКА семилетней давности

3 марта в Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» состоялся второй матч серии первого раунда Западной конференции Кубка Гагарина – 2024, в котором СКА принимал нижегородское «Торпедо». Встреча завершилась победой хозяев во втором овертайме — 3:2.

Как сообщает пресс-служба армейцев, Никита Серебряков — второй вратарь в истории клуба, который записал на свой счёт голевые передачи в регулярном чемпионате и плей-офф в одном сезоне. Ранее такого результата добился Микко Коскинен в сезоне-2016/2017. Отметим, что только Серебряков и Коскинен (две передачи) ассистировали партнёрам в играх плей-офф.

Напомним, счёт данной серии равный — 1-1. Следующая встреча команд состоится во вторник, 5 марта. Начало – в 19:30 мск.