Назаров отметил важное событие третьего матча серии плей-офф КХЛ ЦСКА — «Локомотив»

Известный тренер Андрей Назаров рассказал про важное событие третьего матча серии плей-офф КХЛ ЦСКА — «Локомотив» (2:3 ОТ, 1-2).

«Плей-офф получается ярким, много хороших серий, за которыми интересно наблюдать. Главное, что команды стараются играть результативно, в атаку, а судейский фактор отходит на второй план. Никаких скандалов нет, что, безусловно, радует. Давайте продолжать в таком же духе.

Вчера посмотрел матч между ЦСКА и «Локомотивом». Хочу отметить очень правильное решение со стороны армейцев и КХЛ о минуте молчания перед игрой в память о погибшем на СВО бойце из фанатского подразделения. Остальным командам нужно брать пример. Важно помнить, что, пока мы в тишине и спокойствии смотрим хоккей, наши герои стоят на защите Родины и рискуют своими жизнями», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.