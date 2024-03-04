Главный тренер ЦСКА назвал главную причину поражения в третьем матче с «Локомотивом»

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров выразил мнение о возможных причинах поражения армейцев в третьем матче серии первого раунда Кубка Гагарина с ярославским «Локомотивом» (2:3 ОТ, 1-2).

«Я думаю, что немножко нас подвела дисциплина. Парочку ненужных удалений мы схватили.

Как исключить необязательные удаления? Банально — или даже технически, а не банально — ты работаешь ногами, а клюшка внизу. Если у тебя есть этот навык, ты подходишь к любой ситуации и играешь по правилам. Ну а так, это эмоции, что тут сделаешь? У нас была хорошая страсть. Хороший напор. Где-то немножко нас захлестнуло», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

Напомним, третий матч серии между ЦСКА и ярославским «Локомотивом» пройдёт вновь на домашнем льду армейцев – «ЦСКА-Арене». Встреча состоится в среду, 6 марта. Начало – в 19:30 мск.