Защитник «Автомобилиста»: возвращение Кузнецова в Россию пойдёт нашему хоккею на пользу

Защитник «Автомобилиста» Кирилл Воробьёв высказался о выставлении российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова на драфт отказов и последующую отправку форварда в команду АХЛ.

«Лично с Женей не знаком, но все знают, что это большой мастер. Думаю, если он вернётся домой в Россию, то нашему хоккею это пойдёт только на пользу. И если он объявит о таком решении, то все его здесь примут с распростёртыми объятиями», – сказал Воробьёв в интервью Metaratings.ru.

Отметим, что Кузнецов ранее прошёл процедуру драфта отказов и не вызвал интереса ни у одной из команд лиги. Так как «Вашингтон» не преследовал цели расторжения контракта с игроком, он отправлен в фарм-клуб. При этом «столичным» удастся сэкономить около $ 1,15 млн с его контракта в потолке зарплат.