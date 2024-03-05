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«Это не то, чем я горжусь». Форвард «Трактора» Робинсон — об эпизоде с Паниным

«Это не то, чем я горжусь». Форвард «Трактора» Робинсон — об эпизоде с Паниным
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Нападающий «Трактора» Чарльз Робинсон высказался об эпизоде с защитником «Салавата Юлаева» Григорием Паниным. В третьем периоде второго матча плей-офф между командами состоялось несколько драк, одним из главных участников которых стал Робинсон, отправивший капитана уфимцев Панина в нокдаун с одного удара.

«Я бы не хотел придавать этому эпизоду большое значение. Эмоции с обеих сторон были нагреты. Так получилось, что я сбросил перчатки, а мой оппонент – нет. Поэтому не скажу, что это то, чем я горжусь. Но я всегда буду защищать себя и своих партнёров по команде», — приводит слова Робинсона «РБ Спорт».

За инцидент Робинсон получил малый штраф за грубость, а также большой и дисциплинарный штраф до конца игры за драку. Григорий Панин же отправился в раздевалку для получения медицинской помощи от сотрудников команды.

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