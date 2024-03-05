Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Торпедо — СКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Мэр Кладно жёстко раскритиковал Ягра за результаты местной команды

Мэр Кладно жёстко раскритиковал Ягра за результаты местной команды
Аудио-версия:
Комментарии

Мэр Кладно Милан Вольф выступил с критикой легендарного чешского форварда Яромира Ягра, который является владельцем местного клуба, за плохие результаты команды.

Сообщается, что бюджет города больше не содержит строчек о финансировании команды.

«Большая часть болельщиков считала Яромира спасителем хоккея в Кладно. Вместо расцвета спорта, который всегда имел место в Кладно, мы наблюдаем лишь ужасающие результаты и с опаской ждём, чем закончится плей-офф за право остаться в элитном дивизионе. Не говоря уже о трате миллионов крон на покупку десятков игроков, что в итоге не сказалось на результатах.

В хоккее «Кладно» явно что-то не так. Мне кажется, это результат управленческого провала владельца «рыцарей», потому что, имея аналогичную поддержку со стороны любого другого владельца в Чехии, всё работает совершенно по-другому. Вероятно, пришло время Яромиру Ягру перестать отвечать за хоккей в Кладно.

Печально, что в Питтсбурге футболка с номером 68 висит высоко над трибунами и весь стадион аплодирует Яромиру, а в его родном городе плачет зал «Кладно», — приводит слова Вольфа Pravda.sk.

Отметим, что «Кладно» занял последнее, 14-е место в Экстралиге Чехии и поборется в плей-офф за право остаться.

Материалы по теме
Видео
«Питтсбург» вывел из обращения 68-й номер Яромира Ягра
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android