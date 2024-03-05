Мэр Кладно жёстко раскритиковал Ягра за результаты местной команды

Мэр Кладно Милан Вольф выступил с критикой легендарного чешского форварда Яромира Ягра, который является владельцем местного клуба, за плохие результаты команды.

Сообщается, что бюджет города больше не содержит строчек о финансировании команды.

«Большая часть болельщиков считала Яромира спасителем хоккея в Кладно. Вместо расцвета спорта, который всегда имел место в Кладно, мы наблюдаем лишь ужасающие результаты и с опаской ждём, чем закончится плей-офф за право остаться в элитном дивизионе. Не говоря уже о трате миллионов крон на покупку десятков игроков, что в итоге не сказалось на результатах.

В хоккее «Кладно» явно что-то не так. Мне кажется, это результат управленческого провала владельца «рыцарей», потому что, имея аналогичную поддержку со стороны любого другого владельца в Чехии, всё работает совершенно по-другому. Вероятно, пришло время Яромиру Ягру перестать отвечать за хоккей в Кладно.

Печально, что в Питтсбурге футболка с номером 68 висит высоко над трибунами и весь стадион аплодирует Яромиру, а в его родном городе плачет зал «Кладно», — приводит слова Вольфа Pravda.sk.

Отметим, что «Кладно» занял последнее, 14-е место в Экстралиге Чехии и поборется в плей-офф за право остаться.