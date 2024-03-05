«Враньё полное». Форвард «Торпедо» Кручинин — о слухах про контракт с «Северсталью»

Нападающий «Торпедо» Алексей Кручинин прокомментировал слухи о том, что его вывод из состава нижегородского клуба связан с переговорами игрока о контракте с «Северсталью»

«Враньё полное. Никаких переговоров с «Северсталью» я не вёл. Не знаю, откуда берутся такие слухи. С Андреем Леонидовичем Козыревым (главный тренер «Северстали». – Прим. «Чемпионата») я последний раз общался о жизни минут 10–15, когда «Торпедо» и «Северсталь» играли между собой в регулярном чемпионате. У Череповца была тренировка, а я, наоборот, уходил с тренировки своей команды. Мы просто пообщались, поинтересовались друг у друга, как дела. Никаких переговоров никто не вёл, даже не думал об этом. После той встречи мы с ним ни разу не общались», — сказал Кручинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.