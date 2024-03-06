«Айлендерс» переиграли «Сент-Луис» с ассистом Романова, Торопченко отметился голом

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В ночь с 5 на 6 марта на льду «Ю-Би-Эс-Арены» в американском Элмонте прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» — «Сент-Луис Блюз». Хозяева площадки одержали победу со счётом 4:2.

Счёт был открыт во втором периоде — на 22-й минуте заброшенной шайбой отметился российский нападающий «Блюз» Алексей Торопченко, семь минут спустя Джордан Кайру удвоил преимущество гостей. До перерыва нью-йоркцы успели отыграться усилиями Кайла Палмьери и Жана-Габриэля Пажо. На 41-й минуте Бо Хорват вывел хозяев вперёд, на последней минуте Мэтью Барзал поставил точку голом в пустые ворота, результативным пасом при этом отметился российский защитник Александр Романов.

Эта победа стала для «островитян» четвёртой подряд в регулярном чемпионате.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.