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Ларионов: не хотим иметь чужаков в нашем доме, должны хозяйничать на своей кухне

Ларионов: не хотим иметь чужаков в нашем доме, должны хозяйничать на своей кухне
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов посетовал на недостаток опыта у молодых хоккеистов нижегородской команды. «Торпедо» уступает в серии со СКА со счётом 1-2.

«Нагорный» — наш дом. Мы не хотим иметь чужаков в нашем доме, должны хозяйничать на своей кухне. Скажу честно, пока мы не до конца заматерели, много молодёжи. Не думаю, что кто-то из ребят проводил на таком уровне два первых матча и два овертайма. Чтобы начинать агрессивно, нужен этот опыт, нужны силы. Играть агрессивно в каждой игре с самого начала — это мечта. Пока у нас нет такого опыта и ресурсов, чтобы эти мальчишки стали мужиками. Попросим опытных игроков, чтобы они повели за собой», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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