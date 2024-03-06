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Евгений Малкин подобрался вплотную к топ-50 снайперов в истории НХЛ

Евгений Малкин подобрался вплотную к топ-50 снайперов в истории НХЛ
Евгений Малкин
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В ночь с 5 на 6 марта мск на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» в американском Питтсбурге завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Питтсбург Пингвинз» со счётом 5:3 переиграли «Коламбус Блю Джекетс».

В составе победителей 2 (1+1) очками отметился нападающий Евгений Малкин. В активе 37-летнего нападающего стало 48 (18+30) очков в 60 играх в текущем сезоне. За карьеру в рамках регулярок – 1277 (489+788) баллов в 1123 играх.

Забросив 489-ю шайбу за карьеру в североамериканской лиге, российский форвард подобрался вплотную к топ-50 снайперов в истории НХЛ. На данный момент Евгений продолжает занимать 51-е место в списке лучших снайперов в истории лиги, однако от 50-го места, на котором располагается Норм Улльман (490), его теперь отделяет всего один точный бросок. На 49-й строчке находится Жан Рателль, забивший 491 гол в НХЛ.

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