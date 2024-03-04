Ключевая статистика по почти 130 представителям российского хоккея за океаном — от НХЛ до студенческих команд США.

Расклад по всем русским в Америке. Кучеров летит к рекорду России, Панарин — к личной вехе

«Чемпионат» продолжает ежемесячную рубрику о российских хоккеистах в Северной Америке. Не ограничиваясь одной лишь НХЛ, рассказываем о ребятах, которые выступают в молодёжных лигах, АХЛ, ECHL и даже в студенческих командах США. Месяц назад мы подводили промежуточные результаты по итогам января, а в этой статье расскажем, что показали наши игроки по итогам прошедшего февраля и по состоянию на сегодня.

НХЛ

Голкипер «Колорадо Эвеланш» Александр Георгиев занимает первое место во всей лиге по количеству сыгранных матчей. На данный момент российский вратарь является единственным голкипером в НХЛ, покорившим отметку в 50 матчей в текущей регулярке. Неудивительно, что Георгиев с 31 выигранным матчем делит первое место с Тэтчером Демко из «Ванкувер Кэнакс» и по количеству побед. В топ-3 по этому показателю входит ещё и голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский (30).

Роскошный февраль провёл голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин, набравший потрясающую форму после перерыва на Матч звёзд НХЛ. На счету россиянина семь побед в семи матчах в минувшем месяце. В феврале он отразил 95,3% бросков при коэффициенте надёжности 1,72, в одной игре сохранил ворота «сухими» и был признан третьей звездой в североамериканской лиге.

В сравнении с прошломесячными итогами значительно улучшили свои показатели Пётр Кочетков из «Каролины» и Илья Самсонов из «Торонто». Оба российских вратаря прилично добавили в коэффициенте надёжности и подтянули процент отражённых бросков, тогда как голкипер «Тампы» Андрей Василевский чуть просел по этим показателям относительно январских итогов.

№ Голкипер Клуб Матчи Победы КН %ОБ «0» 1 Георгиев «Колорадо» 50 31 2,91 90,0 2 2 Бобровский «Флорида» 44 30 2,30 91,8 4 3 Шестёркин «Рейнджерс» 40 26 2,66 91,1 1 4 Василевский «Тампа» 37 21 2,98 89,6 1 5 Сорокин «Айлендерс» 44 20 3,06 91,0 2 6 Кочетков «Каролина» 32 16 2,41 91,0 3 7 Самсонов «Торонто» 28 15 3,23 88,3 2 8 Варламов «Айлендерс» 18 6 2,91 91,0 2 9 Просветов «Колорадо» 11 4 3,16 89,5 0 10 Тарасов «Коламбус» 14 4 3,62 88,8 0 11 Аскаров «Нэшвилл» 2 1 1,47 94,3 0

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров продолжает лидировать в гонке бомбардиров НХЛ, имея на своём счёту 105 очков после 62 матчей. 30-летний форвард находится всего в 28 очках от повторения личного и одновременно национального рекорда по очкам в регулярке НХЛ, и, с учётом оставшегося количества матчей до конца сезона, не приходится сомневаться в том, что Кучеров сможет превзойти достижение, установленное им в 2019 году.

А вот выиграть гонку бомбардиров будет намного сложнее, так как в последнее время просто безумную форму демонстрирует Коннор Макдэвид (97) из «Эдмонтона», сегодня сокративший своё отставание от россиянина до восьми очков. Не стоит сбрасывать со счетов и располагающегося между Никитой и Коннором нападающего «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона (101). Именно эта троица и разыграет между собой «Арт Росс Трофи».

На втором месте в российской гонке бомбардиров продолжает уверенно располагаться нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин, уже набравший 84 очка в нынешнем сезоне. Россиянину остаётся отметиться 16 результативными действиями, чтобы впервые в карьере разменять 100 очков по итогам одного регулярного чемпионата НХЛ.

Идущий третьим среди лучших соотечественников сезона форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов оформил хет-трик в ворота «Сан-Хосе Шаркс» (4:3), сумев помочь «дикарям» остаться в гонке за плей-офф. В активе 26-летнего россиянина стало 66 (29+37) очков в 55 играх в текущем сезоне. За карьеру в рамках регулярок – 300 (143+157) баллов в 258 играх. Таким образом, Капризов достиг отметки 300 очков в лиге быстрее всех игроков в истории «Уайлд», побив рекорд Мариана Габорика (384 игры).

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин набрал хорошие кондиции в этом году и продолжает неумолимо и методично приближаться к снайперскому рекорду Уэйна Гретцки. На данный момент лучший снайпер в истории российского хоккея отстаёт от показателя великого канадца на 55 точных бросков. В свою очередь, партнёр Овечкина по «Вашингтону» Евгений Кузнецов прошёл через драфт отказов НХЛ и был переведён в фарм-клуб «Кэпиталз» в АХЛ.

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин прервал 13-матчевую безголевую серию, забросив единственную шайбу своей команды в провальном матче с «Эдмонтон Ойлерз» (1:6). 37-летний форвард набрал 1275-е очко за карьеру в НХЛ вышел на чистое 38-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ, обогнав Эла Макинниса (1274 очка).

Минувшей ночью 22-летний Василий Подколзин провёл свой первый матч в нынешнем сезоне за «Ванкувер Кэнакс». Молодой нападающий стал 61-м представителем России, сыгравшим хотя бы один матч в текущей регулярке НХЛ. В прошлом сезоне хотя бы один матч в регулярке провели 62 россиянина, что стало лучшим результатом за 19 лет. Рекордным остаётся сезон-2000/2001, когда в НХЛ были задействованы 72 игрока из России.

№ Игрок Клуб Позиция Матчи Очки +/- Штраф 1 Кучеров «Тампа» нападающий 62 105 (38+67) 0 16 2 Панарин «Рейнджерс» нападающий 61 84 (35+49) +9 22 3 Капризов «Миннесота» нападающий 55 66 (29+37) +6 26 4 Бучневич «Сент-Луис» нападающий 58 48 (24+24) +11 40 5 Малкин «Питтсбург» нападающий 59 46 (17+29) +3 50 6 Овечкин «Вашингтон» нападающий 57 45 (17+28) -22 16 7 Ничушкин «Колорадо» нападающий 40 42 (22+20) +9 18 8 Тарасенко «Оттава» нападающий 57 41 (17+24) +13 12 9 Свечников «Каролина» нападающий 40 37 (13+24) +7 34 10 Барбашёв «Вегас» нападающий 61 35 (14+21) +16 40 11 Марченко «Коламбус» нападающий 58 31 (17+14) +1 10 12 Воронков «Коламбус» нападающий 54 30 (16+14) +5 48 13 Чинахов «Коламбус» нападающий 48 28 (15+13) -3 6 14 Наместников «Виннипег» нападающий 57 28 (8+20) +17 19 15 Михеев «Ванкувер» нападающий 59 26 (10+16) -1 4 16 Проворов «Коламбус» защитник 60 26 (5+21) -14 18 17 Кузьменко «Ванкувер»/«Калгари» нападающий 52 25 (11+14) -4 8 18 Минтюков «Анахайм» защитник 50 24 (3+21) -12 18 19 Дадонов «Даллас» нападающий 50 23 (12+11) -7 6 20 Зуб «Оттава» защитник 46 20 (3+17) +10 22 21 Сергачёв «Тампа» защитник 34 19 (2+17) -16 16 22 Орлов «Каролина» защитник 61 18 (3+15) -4 34 23 Е. Кузнецов «Вашингтон» нападающий 43 17 (6+11) -11 24 24 Замула «Филадельфия» защитник 50 17 (5+12) +8 24 25 Гавриков «Лос-Анджелес» защитник 55 16 (4+12) +1 16 26 Куликов «Флорида» защитник 57 15 (0+15) +9 38 27 Торопченко «Сент-Луис» нападающий 60 14 (10+4) -6 28 28 Тренин «Нэшвилл» нападающий 59 14 (10+4) +12 38 29 Дорофеев «Вегас» нападающий 29 14 (7+7) +5 4 30 Романов «Айлендерс» защитник 59 14 (6+8) +15 14 31 Задоров «Калгари»/«Ванкувер» защитник 57 14 (3+11) +1 91 32 Барабанов «Сан-Хосе» нападающий 37 10 (3+7) -23 8 33 Охотюк «Сан-Хосе» защитник 43 8 (1+7) -22 44 34 Зайцев «Чикаго» защитник 26 7 (2+5) +2 10 35 Костин «Детройт» нападающий 32 4 (3+1) -1 38 36 Любушкин «Анахайм»/«Торонто» защитник 56 4 (0+4) -13 51 37 Пономарёв «Каролина» нападающий 2 2 (1+1) +1 0 38 Гурьянов «Нэшвилл» нападающий 13 2 (1+1) +4 0 39 Алексеев «Вашингтон» защитник 18 1 (1+0) -5 4 40 Мухамадуллин «Сан-Хосе» защитник 3 1 (0+1) 0 4 41 Гущин «Сан-Хосе» нападающий 2 1 (0+1) 0 0 42 Кныжов «Сан-Хосе» защитник 10 1 (0+1) -6 6 43 Александров «Сент-Луис» нападающий 19 1 (0+1) -3 4 44 Меркулов «Бостон» нападающий 4 0 (0+0) +1 0 45 Мирошниченко «Вашингтон» нападающий 4 0 (0+0) -3 2 46 Мироманов «Вегас» защитник 4 0 (0+0) -2 0 47 Я. Кузнецов «Калгари» защитник 1 0 (0+0) -1 0 48 Подколзин «Ванкувер» нападающий 1 0 (0+0) 0 0 49 Афанасьев «Нэшвилл» нападающий 2 0 (0+0) -1 0 50 Денисенко «Вегас» нападающий 5 0 (0+0) -2 2

АХЛ

Вратарь Иван Просветов, отправленный «Колорадо» в АХЛ в начале февраля, с ходу был признан лучшим вратарём месяца в лиге. Ещё бы, у него восемь побед в восьми матчах (две – всухую) при коэффициенте надёжности 1,25 и проценте отражённых бросков 95,9. Дела у лидера российских вратарей Ярослава Аскарова дела идут ничуть не хуже – пять побед в шести матчах и два «сухаря». Его «Милуоки» лидирует в Центральном дивизионе. Вадим Жеренко в феврале не играл, так как лечил травму спины, и вернулся в строй только в начале марта.

№ Голкипер Клуб Матчи Победы КН %ОБ «0» 1 Аскаров «Милуоки» 29 21 2,11 92 5 2 Жеренко «Спрингфилд» 20 10 3,07 91 1 3 Романов «Сан-Хосе» 21 6 3,47 88,7 0 4 Просветов «Колорадо» 8 8 1,25 95,9 2 5 Кочетков «Сиракьюз» 3 3 1,63 93,2 1 6 Тарасов «Кливленд» 4 2 2,57 91,5 0

Георгий Меркулов, лучший бомбардир «Провиденса», продолжает стабильно набирать очки и идёт на личный рекорд результативности. Егор Афанасьев вслед за Денисом Гурьяновым дождался вызова в основу и в феврале провёл за «Нэшвилл» два матча, но потом вернулся в «Милуоки», где он второй бомбардир команды (и седьмой снайпер в лиге).

У одной из худших команд сезона «Сан-Хосе» — эпидемия травм. Полностью пропустил февраль Данил Гущин, а в середине месяца травму верхней части тела получил Шакир Мухамадуллин. В отличие от Гущина, он пока не восстановился, но должен поправиться в течение ближайших недель.

Защитник Артём Грушников в конце месяца был обменян из «Далласа» в «Калгари» — за новую команду (не «Флэймз», а «Ранглерз») он дебютировал уже в марте.

В «Херши» в ближайшее время ждём Евгения Кузнецова, который, наверное, стоит больше, чем вся его новая команда АХЛ. О том, как у нападающего проходит смена обстановки после драфта отказов в «Вашингтоне», расскажем по итогам марта.

№ Игрок Клуб Позиция Матчи Очки +/- Штраф 1 Меркулов «Провиденс» нападающий 48 49 (21+28) +5 8 2 Афанасьев «Милуоки» нападающий 42 42 (21+21) +24 52 3 Денисенко «Хендерсон» нападающий 47 40 (14+26) -15 34 4 Исхаков «Бриджпорт» нападающий 51 37 (15+22) -15 20 5 Гущин «Сан-Хосе» нападающий 39 37 (14+23) -12 20 6 Чибриков «Манитоба» нападающий 48 33 (14+19) -18 39 7 Свечков «Милуоки» нападающий 45 33 (13+20) +15 14 8 Соколов «Белльвиль» нападающий 52 33 (13+20) -8 39 9 Гурьянов «Милуоки» нападающий 27 30 (12+18) +11 8 10 Пономарёв «Чикаго» нападающий 39 29 (8+21) -16 14 11 Подколзин «Эбботсдорф» нападающий 44 28 (15+13) 0 15 12 Мухамадуллин «Сан-Хосе» защитник 45 27 (6+21) 0 18 13 Мирошниченко «Херши» нападающий 47 25 (9+16) +15 13 14 Грошев «Сиракьюз» нападающий 50 24 (10+14) +8 22 15 Абрамов «Спрингфилд» нападающий 38 19 (8+11) +5 20 16 Неучев «Рочестер» нападающий 38 19 (7+12) +8 4 17 Мальцев «Онтарио» нападающий 21 14 (4+10) +2 8 18 Новиков «Рочестер» защитник 45 14 (1+13) +11 26 19 Тринеев «Херши» нападающий 44 13 (8+5) +10 14 20 Мисюль «Ютика» защитник 35 13 (4+9) +3 45 21 Ибрагимов «Ютика» нападающий 28 12 (6+6) +1 0 22 Кузнецов «Калгари» защитник 46 11 (5+6) +4 21 23 Саморуков «Уилкс-Бэрри» защитник 45 11 (4+7) -2 20 24 Кныжов «Сан-Хосе» защитник 30 11 (1+10) +8 20 25 Овчинников «Торонто» нападающий 20 10 (7+3) -1 4 26 Кисаков «Рочестер» нападающий 27 9 (4+5) -3 10 27 Петров «Бейкерсфилд» нападающий 33 8 (5+3) +3 24 28 Александров «Спрингфилд» нападающий 7 7 (3+4) +6 0 29 Николаев «Калгари» нападающий 26 6 (3+3) 0 8 30 Мироманов «Хендерсон» защитник 5 6 (1+5) -2 0 31 Грушников «Калгари» защитник 44 5 (1+4) +3 32 32 Князев «Манитоба» защитник 20 5 (0+5) -12 18 33 Чайка «Хендерсон» защитник 48 5 (0+5) -21 20 34 Чинахов «Кливленд» нападающий 3 4 (3+1) 0 2 35 Гурьев «Сан-Хосе» защитник 28 4 (2+2) 0 69 36 Анисимов «Хартфорд» нападающий 18 4 (1+3) -1 6 37 Павлычев «Онтарио» нападающий 11 3 (1+2) +2 16 38 Злодеев «Эбботсдорф» нападающий 13 1 (1+0) -3 0 39 Воронков «Кливленд» нападающий 4 1 (0+1) -1 2 40 Охотюк «Сан-Хосе» защитник 5 1 (0+1) -4 4 41 Андреев «Коачелла» нападающий 5 0 +1 4 42 Осипов «Херши» нападающий 9 0 +2 16

CHL

В юниорской канадской лиге пополнение. Вратарь Сергей Литвинов, уехавший из России в 15 лет, выступал в QMJHL с 2020-го по 2023 год, но этот сезон начинал в лиге рангом ниже, в команде «Торонто юниор Канадиенс». Собственно, он и сейчас там играет, а в «Эри» его командировали на один матч – там сложная ситуация с вратарями из-за травмы основного голкипера, и они дёргают игроков отовсюду, откуда могут.

Что касается полевых игроков, то Руслан Газизов обновил ещё один личный рекорд, на этот раз по голам. Воспитанник Магнитогорска Валентин Жугин тоже проводит свой лучший сезон и обновил личные рекорды как по голам, так и по очкам.

В QMJHL проспект «Баффало» Всеволод Комаров продолжает свой фантастический сезон. Он вырвался в лидеры гонки бомбардиров среди защитников лиги. Он ещё и четвёртый среди всех полевых по показателю полезности, шестой – по количеству передач.

В «Викториавиле» продолжает зажигать связка Прищепов – Горюнов, за отчётный период они настреляли на двоих 18 очков. Ударно провёл февраль и Максим Муранов – он набирал очки в восьми матчах из 12 и продвинулся с седьмого на пятое место среди российских бомбардиров CHL.

№ Голкипер Клуб Матчи Победы КН %ОБ «0» 1 Литвинов «Эри», OHL 1 0 3,09 89,7 0

№ Игрок Клуб Позиция Матчи Очки +/- Штраф 1 Газизов «Лондон», OHL нападающий 54 66 (28+38) +34 51 2 Прищепов «Викториавиль», QMJHL нападающий 54 59 (22+37) +15 62 3 Комаров «Драммондвиль, QMJHL защитник 50 55 (10+45) +40 87 4 Горюнов «Викториавиль», QMJHL нападающий 57 44 (26+18) +15 38 5 Муранов «Калгари», WHL нападающий 53 42 (18+24) +28 47 6 Кудрявцев «Су», OHL защитник 57 42 (5+37) +28 16 7 Жугин «Виндзор», OHL нападающий 56 39 (18+21) -28 21 8 Барбашёв «Римуски», QMJHL нападающий 50 29 (12+17) -5 32 9 Соболев «Брэнтфорд», OHL защитник 53 19 (5+14) +7 55 10 Малявин «Брэндон», WHL защитник 53 17 (1+16) 0 36 11 Фролов «Ниагара», OHL защитник 57 8 (0+8) -32 27 12 Дианов «Ниагара», OHL нападающий 9 2 (2+0) -2 0 13 Торопцев «Эри», OHL нападающий 18 1 (1+0) -3 11 14 Куликов «Ниагара», OHL нападающий 3 0 -2 2

NCAA

В NCAA приближается плей-офф, и большинство команд, где выступают россияне, уже потеряли шанс туда попасть. В кубковые зарубы на данный момент, судя по всему, должен выйти Суниев с университетом Массачусетса и, вероятно, больше никто. Определение участников следующего этапа состоится в конце марта.

За февраль расстановка сил среди российских игроков не поменялась. Никора стал третьим из наших, кто преодолел рубеж в 20 очков. Суниев – лучший снайпер университета Массачусетса – продолжает подбираться по очкам к Рубцову, который, в свою очередь, является лучшим ассистентом университета Аляски-Фэрбанкс.

№ Голкипер Клуб Матчи Победы КН %ОБ «0» 1 Сергеев ун. Коннектикута 12 5 2,76 91,1 1

№ Игрок Клуб Позиция Матчи Очки +/- Штраф 1 Рубцов ун. Аляски нападающий 26 24 (7+17) +4 8 2 Суниев ун. Массачусетса нападающий 29 22 (11+11) +3 21 3 Никора Дартмутский колледж нападающий 24 20 (3+17) - 2 4 Спицеров ун. Вермонта нападающий 30 13 (6+7) -8 4 5 Сарданян ун. Нью-Гэмпшира нападающий 26 12 (5+7) -4 10 6 Кабанов ун. Северного Мичигана нападающий 22 9 (4+5) -2 4 7 Хохлачёв Американский международный колледж нападающий 12 5 (3+2) +4 14 8 Тертышный колледж Стоунхилл защитник 26 3 (0+3) -22 12 9 Бородаенко колледж Мерримак нападающий 9 1 (0+1) 0 4

USHL

В главной юниорской хоккейной лиге США выступают девять россиян — восемь полевых и один вратарь. Главной звездой лиги является российский нападающий Матвей Гридин, которому буквально несколько дней назад — 1 марта — исполнилось 18 лет. С самого начала регулярного чемпионата молодой россиянин начал претендовать на приз лучшему бомбардиру всего сезона.

На протяжении большей части сезона 18-летний уроженец Кургана располагался на второй-третьей строчках в зачёте бомбардиров, но по итогам февраля сумел вырваться на первую позицию, опередив американского нападающего Джека Сондреаля. По состоянию на сейчас россиянин опережает американца на три результативных действия (64 против 61), тогда как больше ни один игрок в лиге не набрал и 60 очков.

№ Голкипер Клуб Матчи Победы КН %ОБ «0» 1 Егоров «Омаха» 32 4 3,98 89,3 1

№ Игрок Клуб Позиция Матчи Очки +/- Штраф 1 Гридин «Маскегон» нападающий 48 64 (28+36) +10 32 2 Низамеев «Три-Сити» нападающий 39 37 (12+25) +7 30 3 Лукашевич «Три-Сити» защитник 45 37 (11+26) +5 27 4 Чалый «Су-Фолс» защитник 46 22 (11+11) -17 10 5 Воронин «Янгстаун» нападающий 39 18 (8+10) -4 31 6 Рыбаков «Су-Фолс» защитник 50 8 (4+4) -8 41 7 Воробьёв «Маскегон» нападающий 1 0 (0+0) -2 0 8 Катин «Маскегон»/«Омаха» защитник 34 0 (0+0) -16 21

ECHL

В Хоккейной лиге Восточного побережья лучше всего идёт игра у 25-летнего москвича Максима Андреева, который демонстрирует устойчивый прогресс на протяжении сезона. Если по итогам января Андреев располагался на 19-й строчке в гонке бомбардиров, то спустя месяц он поднялся уже на 12-ю позицию. При этом важно заметить, что по средней результативности центрфорвард «Канзаса» уверенно входит в топ-5 лиги, так как провёл на шесть-девять матчей меньше большинства лидеров.

№ Голкипер Клуб Матчи Победы КН %ОБ «0» 1 Пекса «Ньюфаундленд» 16 5 3,63 89,3 0 2 Романов «Уичита» 7 3 4,00 87,0 0