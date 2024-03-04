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Все российские игроки за океаном, НХЛ, АХЛ, юниорские лиги, статистика, как играют наши хоккеисты

Расклад по всем русским в Америке. Кучеров летит к рекорду России, Панарин — к личной вехе
Сергей Емельянов Елена Кузнецова
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Расклад по всем русским хоккеистам в Америке
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Ключевая статистика по почти 130 представителям российского хоккея за океаном — от НХЛ до студенческих команд США.

«Чемпионат» продолжает ежемесячную рубрику о российских хоккеистах в Северной Америке. Не ограничиваясь одной лишь НХЛ, рассказываем о ребятах, которые выступают в молодёжных лигах, АХЛ, ECHL и даже в студенческих командах США. Месяц назад мы подводили промежуточные результаты по итогам января, а в этой статье расскажем, что показали наши игроки по итогам прошедшего февраля и по состоянию на сегодня.

НХЛ

Голкипер «Колорадо Эвеланш» Александр Георгиев занимает первое место во всей лиге по количеству сыгранных матчей. На данный момент российский вратарь является единственным голкипером в НХЛ, покорившим отметку в 50 матчей в текущей регулярке. Неудивительно, что Георгиев с 31 выигранным матчем делит первое место с Тэтчером Демко из «Ванкувер Кэнакс» и по количеству побед. В топ-3 по этому показателю входит ещё и голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский (30).

Роскошный февраль провёл голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин, набравший потрясающую форму после перерыва на Матч звёзд НХЛ. На счету россиянина семь побед в семи матчах в минувшем месяце. В феврале он отразил 95,3% бросков при коэффициенте надёжности 1,72, в одной игре сохранил ворота «сухими» и был признан третьей звездой в североамериканской лиге.

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В сравнении с прошломесячными итогами значительно улучшили свои показатели Пётр Кочетков из «Каролины» и Илья Самсонов из «Торонто». Оба российских вратаря прилично добавили в коэффициенте надёжности и подтянули процент отражённых бросков, тогда как голкипер «Тампы» Андрей Василевский чуть просел по этим показателям относительно январских итогов.

ГолкиперКлубМатчиПобедыКН%ОБ«0»
1Георгиев«Колорадо»50312,9190,02
2Бобровский«Флорида»44302,3091,84
3Шестёркин«Рейнджерс»40262,6691,11
4Василевский«Тампа»37212,9889,61
5Сорокин«Айлендерс»44203,0691,02
6Кочетков«Каролина»32162,4191,03
7Самсонов«Торонто»28153,2388,32
8Варламов«Айлендерс»1862,9191,02
9Просветов«Колорадо»1143,1689,50
10Тарасов«Коламбус»1443,6288,80
11Аскаров«Нэшвилл»211,4794,30

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров продолжает лидировать в гонке бомбардиров НХЛ, имея на своём счёту 105 очков после 62 матчей. 30-летний форвард находится всего в 28 очках от повторения личного и одновременно национального рекорда по очкам в регулярке НХЛ, и, с учётом оставшегося количества матчей до конца сезона, не приходится сомневаться в том, что Кучеров сможет превзойти достижение, установленное им в 2019 году.

А вот выиграть гонку бомбардиров будет намного сложнее, так как в последнее время просто безумную форму демонстрирует Коннор Макдэвид (97) из «Эдмонтона», сегодня сокративший своё отставание от россиянина до восьми очков. Не стоит сбрасывать со счетов и располагающегося между Никитой и Коннором нападающего «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона (101). Именно эта троица и разыграет между собой «Арт Росс Трофи».

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На втором месте в российской гонке бомбардиров продолжает уверенно располагаться нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин, уже набравший 84 очка в нынешнем сезоне. Россиянину остаётся отметиться 16 результативными действиями, чтобы впервые в карьере разменять 100 очков по итогам одного регулярного чемпионата НХЛ.

Идущий третьим среди лучших соотечественников сезона форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов оформил хет-трик в ворота «Сан-Хосе Шаркс» (4:3), сумев помочь «дикарям» остаться в гонке за плей-офф. В активе 26-летнего россиянина стало 66 (29+37) очков в 55 играх в текущем сезоне. За карьеру в рамках регулярок – 300 (143+157) баллов в 258 играх. Таким образом, Капризов достиг отметки 300 очков в лиге быстрее всех игроков в истории «Уайлд», побив рекорд Мариана Габорика (384 игры).

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин набрал хорошие кондиции в этом году и продолжает неумолимо и методично приближаться к снайперскому рекорду Уэйна Гретцки. На данный момент лучший снайпер в истории российского хоккея отстаёт от показателя великого канадца на 55 точных бросков. В свою очередь, партнёр Овечкина по «Вашингтону» Евгений Кузнецов прошёл через драфт отказов НХЛ и был переведён в фарм-клуб «Кэпиталз» в АХЛ.

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Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин прервал 13-матчевую безголевую серию, забросив единственную шайбу своей команды в провальном матче с «Эдмонтон Ойлерз» (1:6). 37-летний форвард набрал 1275-е очко за карьеру в НХЛ вышел на чистое 38-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ, обогнав Эла Макинниса (1274 очка).

Минувшей ночью 22-летний Василий Подколзин провёл свой первый матч в нынешнем сезоне за «Ванкувер Кэнакс». Молодой нападающий стал 61-м представителем России, сыгравшим хотя бы один матч в текущей регулярке НХЛ. В прошлом сезоне хотя бы один матч в регулярке провели 62 россиянина, что стало лучшим результатом за 19 лет. Рекордным остаётся сезон-2000/2001, когда в НХЛ были задействованы 72 игрока из России.

ИгрокКлубПозицияМатчиОчки+/-Штраф
1Кучеров«Тампа»нападающий62105 (38+67)016
2Панарин«Рейнджерс»нападающий6184 (35+49)+922
3Капризов«Миннесота»нападающий5566 (29+37)+626
4Бучневич«Сент-Луис»нападающий5848 (24+24)+1140
5Малкин«Питтсбург»нападающий5946 (17+29)+350
6Овечкин«Вашингтон»нападающий5745 (17+28)-2216
7Ничушкин«Колорадо»нападающий4042 (22+20)+918
8Тарасенко«Оттава»нападающий5741 (17+24)+1312
9Свечников«Каролина»нападающий4037 (13+24)+734
10Барбашёв«Вегас»нападающий6135 (14+21)+1640
11Марченко«Коламбус»нападающий5831 (17+14)+110
12Воронков«Коламбус»нападающий5430 (16+14)+548
13Чинахов«Коламбус»нападающий4828 (15+13)-36
14Наместников«Виннипег»нападающий5728 (8+20)+1719
15Михеев«Ванкувер»нападающий5926 (10+16)-14
16Проворов«Коламбус»защитник6026 (5+21)-1418
17Кузьменко«Ванкувер»/«Калгари»нападающий5225 (11+14)-48
18Минтюков«Анахайм»защитник5024 (3+21)-1218
19Дадонов«Даллас»нападающий5023 (12+11)-76
20Зуб«Оттава»защитник4620 (3+17)+1022
21Сергачёв«Тампа»защитник3419 (2+17)-1616
22Орлов«Каролина»защитник6118 (3+15)-434
23Е. Кузнецов«Вашингтон»нападающий4317 (6+11)-1124
24Замула«Филадельфия»защитник5017 (5+12)+824
25Гавриков«Лос-Анджелес»защитник5516 (4+12)+116
26Куликов«Флорида»защитник5715 (0+15)+938
27Торопченко«Сент-Луис»нападающий6014 (10+4)-628
28Тренин«Нэшвилл»нападающий5914 (10+4)+1238
29Дорофеев«Вегас»нападающий2914 (7+7)+54
30Романов«Айлендерс»защитник5914 (6+8)+1514
31Задоров«Калгари»/«Ванкувер»защитник5714 (3+11)+191
32Барабанов«Сан-Хосе»нападающий3710 (3+7)-238
33Охотюк«Сан-Хосе»защитник438 (1+7)-2244
34Зайцев«Чикаго»защитник267 (2+5)+210
35Костин«Детройт»нападающий324 (3+1)-138
36Любушкин«Анахайм»/«Торонто»защитник564 (0+4)-1351
37Пономарёв«Каролина»нападающий22 (1+1)+10
38Гурьянов«Нэшвилл»нападающий132 (1+1)+40
39Алексеев«Вашингтон»защитник181 (1+0)-54
40Мухамадуллин«Сан-Хосе»защитник31 (0+1)04
41Гущин«Сан-Хосе»нападающий21 (0+1)00
42Кныжов«Сан-Хосе»защитник101 (0+1)-66
43Александров«Сент-Луис»нападающий191 (0+1)-34
44Меркулов«Бостон»нападающий40 (0+0)+10
45Мирошниченко«Вашингтон»нападающий40 (0+0)-32
46Мироманов«Вегас»защитник40 (0+0)-20
47Я. Кузнецов«Калгари»защитник10 (0+0)-10
48Подколзин«Ванкувер»нападающий10 (0+0)00
49Афанасьев«Нэшвилл»нападающий20 (0+0)-10
50Денисенко«Вегас»нападающий50 (0+0)-22

АХЛ

Вратарь Иван Просветов, отправленный «Колорадо» в АХЛ в начале февраля, с ходу был признан лучшим вратарём месяца в лиге. Ещё бы, у него восемь побед в восьми матчах (две – всухую) при коэффициенте надёжности 1,25 и проценте отражённых бросков 95,9. Дела у лидера российских вратарей Ярослава Аскарова дела идут ничуть не хуже – пять побед в шести матчах и два «сухаря». Его «Милуоки» лидирует в Центральном дивизионе. Вадим Жеренко в феврале не играл, так как лечил травму спины, и вернулся в строй только в начале марта.

ГолкиперКлубМатчиПобедыКН%ОБ«0»
1Аскаров«Милуоки»29212,11925
2Жеренко«Спрингфилд»20103,07911
3Романов«Сан-Хосе»2163,4788,70
4Просветов«Колорадо»881,2595,92
5Кочетков«Сиракьюз»331,6393,21
6Тарасов«Кливленд»422,5791,50

Георгий Меркулов, лучший бомбардир «Провиденса», продолжает стабильно набирать очки и идёт на личный рекорд результативности. Егор Афанасьев вслед за Денисом Гурьяновым дождался вызова в основу и в феврале провёл за «Нэшвилл» два матча, но потом вернулся в «Милуоки», где он второй бомбардир команды (и седьмой снайпер в лиге).

У одной из худших команд сезона «Сан-Хосе» — эпидемия травм. Полностью пропустил февраль Данил Гущин, а в середине месяца травму верхней части тела получил Шакир Мухамадуллин. В отличие от Гущина, он пока не восстановился, но должен поправиться в течение ближайших недель.

Защитник Артём Грушников в конце месяца был обменян из «Далласа» в «Калгари» — за новую команду (не «Флэймз», а «Ранглерз») он дебютировал уже в марте.

В «Херши» в ближайшее время ждём Евгения Кузнецова, который, наверное, стоит больше, чем вся его новая команда АХЛ. О том, как у нападающего проходит смена обстановки после драфта отказов в «Вашингтоне», расскажем по итогам марта.

ИгрокКлубПозицияМатчиОчки+/-Штраф
1Меркулов«Провиденс»нападающий4849 (21+28)+58
2Афанасьев«Милуоки»нападающий4242 (21+21)+2452
3Денисенко«Хендерсон»нападающий4740 (14+26)-1534
4Исхаков«Бриджпорт»нападающий5137 (15+22)-1520
5Гущин«Сан-Хосе»нападающий3937 (14+23)-1220
6Чибриков«Манитоба»нападающий4833 (14+19)-1839
7Свечков«Милуоки»нападающий4533 (13+20)+1514
8Соколов«Белльвиль»нападающий5233 (13+20)-839
9Гурьянов«Милуоки»нападающий2730 (12+18)+118
10Пономарёв«Чикаго»нападающий3929 (8+21)-1614
11Подколзин«Эбботсдорф»нападающий4428 (15+13)015
12Мухамадуллин«Сан-Хосе»защитник4527 (6+21)018
13Мирошниченко«Херши»нападающий4725 (9+16)+1513
14Грошев«Сиракьюз»нападающий5024 (10+14)+822
15Абрамов«Спрингфилд»нападающий3819 (8+11)+520
16Неучев«Рочестер»нападающий3819 (7+12)+84
17Мальцев«Онтарио»нападающий2114 (4+10)+28
18Новиков«Рочестер»защитник4514 (1+13)+1126
19Тринеев«Херши»нападающий4413 (8+5)+1014
20Мисюль«Ютика»защитник3513 (4+9)+345
21Ибрагимов«Ютика»нападающий2812 (6+6)+10
22Кузнецов«Калгари»защитник4611 (5+6)+421
23Саморуков«Уилкс-Бэрри»защитник4511 (4+7)-220
24Кныжов«Сан-Хосе»защитник3011 (1+10)+820
25Овчинников«Торонто»нападающий2010 (7+3)-14
26Кисаков«Рочестер»нападающий279 (4+5)-310
27Петров«Бейкерсфилд»нападающий338 (5+3)+324
28Александров«Спрингфилд»нападающий77 (3+4)+60
29Николаев«Калгари»нападающий266 (3+3)08
30Мироманов«Хендерсон»защитник56 (1+5)-20
31Грушников«Калгари»защитник445 (1+4)+332
32Князев«Манитоба»защитник205 (0+5)-1218
33Чайка«Хендерсон»защитник485 (0+5)-2120
34Чинахов«Кливленд»нападающий34 (3+1)02
35Гурьев«Сан-Хосе»защитник284 (2+2)069
36Анисимов«Хартфорд»нападающий184 (1+3)-16
37Павлычев«Онтарио»нападающий113 (1+2)+216
38Злодеев«Эбботсдорф»нападающий131 (1+0)-30
39Воронков«Кливленд»нападающий41 (0+1)-12
40Охотюк«Сан-Хосе»защитник51 (0+1)-44
41Андреев«Коачелла»нападающий50+14
42Осипов«Херши»нападающий90+216

CHL

В юниорской канадской лиге пополнение. Вратарь Сергей Литвинов, уехавший из России в 15 лет, выступал в QMJHL с 2020-го по 2023 год, но этот сезон начинал в лиге рангом ниже, в команде «Торонто юниор Канадиенс». Собственно, он и сейчас там играет, а в «Эри» его командировали на один матч – там сложная ситуация с вратарями из-за травмы основного голкипера, и они дёргают игроков отовсюду, откуда могут.

Что касается полевых игроков, то Руслан Газизов обновил ещё один личный рекорд, на этот раз по голам. Воспитанник Магнитогорска Валентин Жугин тоже проводит свой лучший сезон и обновил личные рекорды как по голам, так и по очкам.

В QMJHL проспект «Баффало» Всеволод Комаров продолжает свой фантастический сезон. Он вырвался в лидеры гонки бомбардиров среди защитников лиги. Он ещё и четвёртый среди всех полевых по показателю полезности, шестой – по количеству передач.

В «Викториавиле» продолжает зажигать связка Прищепов – Горюнов, за отчётный период они настреляли на двоих 18 очков. Ударно провёл февраль и Максим Муранов – он набирал очки в восьми матчах из 12 и продвинулся с седьмого на пятое место среди российских бомбардиров CHL.

ГолкиперКлубМатчиПобедыКН%ОБ«0»
1Литвинов«Эри», OHL103,0989,70
ИгрокКлубПозицияМатчиОчки+/-Штраф
1Газизов«Лондон», OHLнападающий5466 (28+38)+3451
2Прищепов«Викториавиль», QMJHLнападающий5459 (22+37)+1562
3Комаров«Драммондвиль, QMJHLзащитник5055 (10+45)+4087
4Горюнов«Викториавиль», QMJHLнападающий5744 (26+18)+1538
5Муранов«Калгари», WHLнападающий5342 (18+24)+2847
6Кудрявцев«Су», OHLзащитник5742 (5+37)+2816
7Жугин«Виндзор», OHLнападающий5639 (18+21)-2821
8Барбашёв«Римуски», QMJHLнападающий5029 (12+17)-532
9Соболев«Брэнтфорд», OHLзащитник5319 (5+14)+755
10Малявин«Брэндон», WHLзащитник5317 (1+16)036
11Фролов«Ниагара», OHLзащитник578 (0+8)-3227
12Дианов«Ниагара», OHLнападающий92 (2+0)-20
13Торопцев«Эри», OHLнападающий181 (1+0)-311
14Куликов«Ниагара», OHLнападающий30-22

NCAA

В NCAA приближается плей-офф, и большинство команд, где выступают россияне, уже потеряли шанс туда попасть. В кубковые зарубы на данный момент, судя по всему, должен выйти Суниев с университетом Массачусетса и, вероятно, больше никто. Определение участников следующего этапа состоится в конце марта.

За февраль расстановка сил среди российских игроков не поменялась. Никора стал третьим из наших, кто преодолел рубеж в 20 очков. Суниев – лучший снайпер университета Массачусетса – продолжает подбираться по очкам к Рубцову, который, в свою очередь, является лучшим ассистентом университета Аляски-Фэрбанкс.

ГолкиперКлубМатчиПобедыКН%ОБ«0»
1Сергеевун. Коннектикута1252,7691,11
ИгрокКлубПозицияМатчиОчки+/-Штраф
1Рубцовун. Аляскинападающий2624 (7+17)+48
2Суниевун. Массачусетсанападающий2922 (11+11)+321
3НикораДартмутский колледжнападающий2420 (3+17)-2
4Спицеровун. Вермонтанападающий3013 (6+7)-84
5Сарданянун. Нью-Гэмпширанападающий2612 (5+7)-410
6Кабановун. Северного Мичигананападающий229 (4+5)-24
7ХохлачёвАмериканский международный колледжнападающий125 (3+2)+414
8Тертышныйколледж Стоунхиллзащитник263 (0+3)-2212
9Бородаенкоколледж Мерримакнападающий91 (0+1)04

USHL

В главной юниорской хоккейной лиге США выступают девять россиян — восемь полевых и один вратарь. Главной звездой лиги является российский нападающий Матвей Гридин, которому буквально несколько дней назад — 1 марта — исполнилось 18 лет. С самого начала регулярного чемпионата молодой россиянин начал претендовать на приз лучшему бомбардиру всего сезона.

На протяжении большей части сезона 18-летний уроженец Кургана располагался на второй-третьей строчках в зачёте бомбардиров, но по итогам февраля сумел вырваться на первую позицию, опередив американского нападающего Джека Сондреаля. По состоянию на сейчас россиянин опережает американца на три результативных действия (64 против 61), тогда как больше ни один игрок в лиге не набрал и 60 очков.

ГолкиперКлубМатчиПобедыКН%ОБ«0»
1Егоров«Омаха»3243,9889,31
ИгрокКлубПозицияМатчиОчки+/-Штраф
1Гридин«Маскегон»нападающий4864 (28+36)+1032
2Низамеев«Три-Сити»нападающий3937 (12+25)+730
3Лукашевич«Три-Сити»защитник4537 (11+26)+527
4Чалый«Су-Фолс»защитник4622 (11+11)-1710
5Воронин«Янгстаун»нападающий3918 (8+10)-431
6Рыбаков«Су-Фолс»защитник508 (4+4)-841
7Воробьёв«Маскегон»нападающий10 (0+0)-20
8Катин«Маскегон»/«Омаха»защитник340 (0+0)-1621

ECHL

В Хоккейной лиге Восточного побережья лучше всего идёт игра у 25-летнего москвича Максима Андреева, который демонстрирует устойчивый прогресс на протяжении сезона. Если по итогам января Андреев располагался на 19-й строчке в гонке бомбардиров, то спустя месяц он поднялся уже на 12-ю позицию. При этом важно заметить, что по средней результативности центрфорвард «Канзаса» уверенно входит в топ-5 лиги, так как провёл на шесть-девять матчей меньше большинства лидеров.

ГолкиперКлубМатчиПобедыКН%ОБ«0»
1Пекса«Ньюфаундленд»1653,6389,30
2Романов«Уичита»734,0087,00
ИгрокКлубПозицияМатчиОчки+/-Штраф
1Андреев«Канзас»нападающий4656 (14+42)+2132
2Тимофеев«Норфолк»нападающий4934 (11+23)+558
3Павлычёв«Гринвилль»нападающий3230 (12+18)+238
4Смирнов«Норфолк»нападающий4030 (10+20)-225
5Баканов«Вустер»нападающий4316 (8+8)-632
6Тютяев«Толедо»нападающий2413 (1+12)-818
7Гендунов«Тулса»нападающий1911 (6+5)+840
8Ибрагимов«Адирондак»нападающий1111 (4+7)+40
9Кулаков«Вустер»защитник458 (3+5)-555
10Гурьев«Уичита»защитник92 (0+2)-34
11Жуков«Уичита»нападающий20 (0+0)+10
12Юшевич«Уичита»защитник20 (0+0)-22
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