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Малкин сравнялся с Кросби по очкам в победной 13-матчевой домашней серии с «Коламбусом»

Малкин сравнялся с Кросби по очкам в победной 13-матчевой домашней серии с «Коламбусом»
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В ночь с 5 на 6 марта мск на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» в американском Питтсбурге завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Питтсбург Пингвинз» со счётом 5:3 переиграли «Коламбус Блю Джекетс».

В составе победителей 2 (1+1) очками отметился нападающий Евгений Малкин. Как сообщает пресс-служба НХЛ, российский форвард вышел на первое место по очкам в победной 13-матчевой домашней серии с «Коламбусом», которая началась 21 декабря 2015 года. В этих встречах Малкин набрал 17 (7+10) очков, сравнявшись с Сидни Кросби (4+13). Отметим, что по голам в данной серии лидирует Джейк Гюнцель (8), у Малкина — второе место (7).

«Пингвинз» прервали серию поражений из трёх матчей и с 64 очками находится на 11-м месте в таблице Востока.

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