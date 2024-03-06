Бедард повторил достижение Панарина по передачам в дебютном сезоне за «Чикаго»

Сегодня, 6 марта, «Аризона Койотс» на своей площадке уступила «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Маллетт-Арене» завершилась со счётом 5:2.

Форвард «Блэкхоукс» Коннор Бедард в матче отметился двумя результативными передачами, теперь их в активе у канадского нападающего 26 в дебютном сезоне за клуб. Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Бедард стал шестым новичком «Чикаго» за последние 30 лет, кто в стартовом сезоне отдал 25+ ассистов. Ранее таким достижением отметились Патрик Кейн (51), Артемий Панарин (47), Крис Верстег (31), Джонатан Тэйвз (30) и Брент Сибрук (27).

Всего же в нынешнем сезоне Бедард провёл 49 встреч, в которых забросил 17 шайб и отдал 26 результативных передач, набрав в общей сложности 43 очка.