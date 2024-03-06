Курри: Чехия великая хоккейная страна, не понимаю, почему её нет на Турнире четырёх наций

Пятикратный обладатель Кубка Стэнли Яри Курри высказался об отсутствии сборной Чехии на предстоящем Турнире четырёх наций от НХЛ, который состоится в 2025 году.

«Я не очень понимаю причины, которые привели НХЛ к этому. Это выглядит странно. Мне бы хотелось увидеть там Чехию, это великая хоккейная страна со множеством отличных игроков и своей историей. И я говорю это не из-за вас, журналистов, а просто потому, что я так считаю», — цитирует Курри Hokej.cz.

Напомним, Турнир четырёх наций пройдёт в феврале 2025 года в двух городах Северной Америки — в Канаде и США. В рамках турнира будут проведены матчи между игроками НХЛ из Канады, Финляндии, Швеции и США. Все игры будут проводиться в соответствии с правилами НХЛ.