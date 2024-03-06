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Курри: Чехия великая хоккейная страна, не понимаю, почему её нет на Турнире четырёх наций

Курри: Чехия великая хоккейная страна, не понимаю, почему её нет на Турнире четырёх наций
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Пятикратный обладатель Кубка Стэнли Яри Курри высказался об отсутствии сборной Чехии на предстоящем Турнире четырёх наций от НХЛ, который состоится в 2025 году.

«Я не очень понимаю причины, которые привели НХЛ к этому. Это выглядит странно. Мне бы хотелось увидеть там Чехию, это великая хоккейная страна со множеством отличных игроков и своей историей. И я говорю это не из-за вас, журналистов, а просто потому, что я так считаю», — цитирует Курри Hokej.cz.

Напомним, Турнир четырёх наций пройдёт в феврале 2025 года в двух городах Северной Америки — в Канаде и США. В рамках турнира будут проведены матчи между игроками НХЛ из Канады, Финляндии, Швеции и США. Все игры будут проводиться в соответствии с правилами НХЛ.

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