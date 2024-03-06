Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Автомобилист — Ак Барс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Нельзя думать о завершении карьеры». Андрей Назаров обратился к Евгению Кузнецову

«Нельзя думать о завершении карьеры». Андрей Назаров обратился к Евгению Кузнецову
Аудио-версия:
Комментарии

Известный тренер Андрей Назаров обратился к нападающему Евгению Кузнецову, который клубом «Вашингтон Кэпиталз» был отправлен на драфт отказов, а позже — в команду АХЛ.

«Хочу передать привет своему давнему челябинскому другу и земляку Евгению Кузнецову. Всё в этой жизни случается, контракт у Жени хороший, конечно, его надо отрабатывать. Кузнецов прошёл драфт отказов, откуда его никто не забрал. Ничего страшного, мы видели, что даже в АХЛ Женя приехал с хорошим настроением. До дедлайна в НХЛ осталось совсем немного времени, усиление в лице Кузнецова никому не помешает, главное разобраться с условиями сделки.

Практика показывает: чтобы у спортсмена открылось второе дыхание, ему для начала надо обнулиться, требуется перезагрузка. Желаем Жене удачи, ни в коем случае нельзя думать о завершении карьеры, силы и настрой ещё есть. Уровень таланта Кузнецова непоколебим, в России такого профессионала в любом случае всегда ждут», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Материалы по теме
«Он поставил всю арену на уши». Как прошёл первый день Кузнецова в команде АХЛ
«Он поставил всю арену на уши». Как прошёл первый день Кузнецова в команде АХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android