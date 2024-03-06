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Двукратный обладатель Кубка Стэнли вошёл в руководящий штаб сборной Швеции

Двукратный обладатель Кубка Стэнли вошёл в руководящий штаб сборной Швеции
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Федерация хоккея Швеции сообщила об изменениях в руководящем штабе национальной команды. Известный в прошлом нападающий недавно завершивший карьеру Патрик Хёрнквист занял должность ассистента генерального менеджера, сменив на этом посту Йозефа Бумедиенне, который продолжит работать в «Тре Крунур» в другом качестве.

37-летний Хёрнквист является двукратным обладателем Кубка Стэнли (2016, 2017) в составе «Питтсбург Пингвинз». В 2018 году он выиграл чемпионат мира в Дании, также выступал за национальную команду на Олимпийских играх – 2010 и Кубке Мира – 2016.

В новой роли Хёрнквист будет помогать генеральному менеджеру сборной Швеции Андерсу Лундбергу и отвечать за налаживание коммуникации с игроками НХЛ. Контракт с Хёрнквистом рассчитан на чемпионат мира 2024 года, который пройдёт в Чехии.

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