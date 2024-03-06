Панин отказался драться с канадцем Родевальдом, на котором он ранее применил силовой приём

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в эти минуты проходит четвёртый матч серии первого раунда плей-офф КХЛ между «Трактором» и «Салаватом Юлаевым». После первого периода счёт 1:0 в пользу челябинцев.

На седьмой минуте матча капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин провёл жёсткий силовой приём на нападающем «Трактора» Джеке Родевальде. Арбитры встречи не усмотрели в эпизоде нарушения правил. За партнёра по команде вступился защитник «Трактора» Сергей Телегин, спровоцировавший драку с Паниным. Позднее под конец первого периода Родевальд сам вызвал Панина на бой, однако капитан уфимцев отказался драться во второй раз и предложил кандидатуру партнёра по команде Евгения Тимкина.

ВИДЕО

Напомним, в третьем матче серии Тимкин вызвал на бой Чарльза Робинсона, отреагировав на удар канадца кулаком по лицу Панина во втором матче.