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Панин отказался драться с канадцем Родевальдом, на котором он ранее применил силовой приём

Панин отказался драться с канадцем Родевальдом, на котором он ранее применил силовой приём
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В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в эти минуты проходит четвёртый матч серии первого раунда плей-офф КХЛ между «Трактором» и «Салаватом Юлаевым». После первого периода счёт 1:0 в пользу челябинцев.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
06 марта 2024, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
2-й период
2 : 1
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Котляревский (Юртайкин) – 15:45 (5x5)     1:1 Дроздов (Панин) – 23:46 (5x5)     2:1 Бурдасов (Родевальд) – 29:47 (5x5)    

На седьмой минуте матча капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин провёл жёсткий силовой приём на нападающем «Трактора» Джеке Родевальде. Арбитры встречи не усмотрели в эпизоде нарушения правил. За партнёра по команде вступился защитник «Трактора» Сергей Телегин, спровоцировавший драку с Паниным. Позднее под конец первого периода Родевальд сам вызвал Панина на бой, однако капитан уфимцев отказался драться во второй раз и предложил кандидатуру партнёра по команде Евгения Тимкина.

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Напомним, в третьем матче серии Тимкин вызвал на бой Чарльза Робинсона, отреагировав на удар канадца кулаком по лицу Панина во втором матче.

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