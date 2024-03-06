Евгений Кузнецов отправился с «Херши» на выездной матч в Шарлотт

Нападающий Евгений Кузнецов отправился в составе «Херши» на выездной матч команды в Шарлотт. Команда поехала на автобусе. До пункта назначения предстоит преодолеть 789 километров. Пресс-служба «Херши» опубликовала фото, на котором Кузнецов изображён с подушкой под мышкой вместе с партнёрами по команде АХЛ.

Фото: «Херши»

Накануне Кузнецов провёл первую тренировку в составе «Херши». Россиянин тренировался в звене с неиграющим составом.

Участие Кузнецова в матчах регулярного чемпионата АХЛ будет принято перед следующим матчем. В текущем сезоне россиянин отметился 17 (6+11) очками при отрицательном показателе полезности «-11» в 43 матчах за «Кэпиталз».