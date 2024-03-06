Яруллин вступился за партнёра по команде и подрался с Евгением Тимкиным

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в эти минуты проходит четвёртый матч серии первого раунда плей-офф КХЛ между «Трактором» и «Салаватом Юлаевым». Идёт третий период счёт 2:1 в пользу челябинцев.

В середине третьего периода нападающий «Салавата Юлаева» Евгений Тимкин провёл жёсткий силовой приём у борта на нападающем «Трактора» Даниле Юртайкине. Арбитр матча поднял руку вверх, сигнализируя о нарушении правил. В этот момент мстить за партнёра по команде поехал защитник «Трактора» Альберт Яруллин. После непродолжительной драки лайнсмены разняли хоккеистов.

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