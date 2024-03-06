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Яруллин вступился за партнёра по команде и подрался с Евгением Тимкиным

Яруллин вступился за партнёра по команде и подрался с Евгением Тимкиным
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В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в эти минуты проходит четвёртый матч серии первого раунда плей-офф КХЛ между «Трактором» и «Салаватом Юлаевым». Идёт третий период счёт 2:1 в пользу челябинцев.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
06 марта 2024, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
3-й период
2 : 2
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Котляревский (Юртайкин) – 15:45 (5x5)     1:1 Дроздов (Панин) – 23:46 (5x5)     2:1 Бурдасов (Родевальд) – 29:47 (5x5)     2:2 Ливо (Хмелевски, Дроздов) – 48:51 (5x4)    

В середине третьего периода нападающий «Салавата Юлаева» Евгений Тимкин провёл жёсткий силовой приём у борта на нападающем «Трактора» Даниле Юртайкине. Арбитр матча поднял руку вверх, сигнализируя о нарушении правил. В этот момент мстить за партнёра по команде поехал защитник «Трактора» Альберт Яруллин. После непродолжительной драки лайнсмены разняли хоккеистов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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