Эмоции Сергея Телегина после яркой драки с Григорием Паниным

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в эти минуты проходит четвёртый матч серии первого раунда плей-офф КХЛ между «Трактором» и «Салаватом Юлаевым». Идёт первый период, счёт 1:0 в пользу челябинцев.

На седьмой минуте матча состоялась яркая драка между защитником «Трактора» Сергеем Телегиным и капитаном «Салавата Юлаева» Григорием Паниным. Эпизод начался с жёсткого силового приёма Панина на нападающем челябинцев Джеке Родевальде. Телегин решил отомстить за партнёра по команде и спровоцировал драку с Паниным. В результате потасовки оба хоккеиста разбили друг другу лица в кровь, потратив много сил.

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По итогам потасовки оба хоккеиста получили по большому штрафу за драку, а Телегин получил малый штраф как зачинщик и 10-минутный дисциплинарный штраф.