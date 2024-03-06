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Эмоции Сергея Телегина после яркой драки с Григорием Паниным

Эмоции Сергея Телегина после яркой драки с Григорием Паниным
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В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в эти минуты проходит четвёртый матч серии первого раунда плей-офф КХЛ между «Трактором» и «Салаватом Юлаевым». Идёт первый период, счёт 1:0 в пользу челябинцев.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
06 марта 2024, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
2-й период
2 : 1
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Котляревский (Юртайкин) – 15:45 (5x5)     1:1 Дроздов (Панин) – 23:46 (5x5)     2:1 Бурдасов (Родевальд) – 29:47 (5x5)    

На седьмой минуте матча состоялась яркая драка между защитником «Трактора» Сергеем Телегиным и капитаном «Салавата Юлаева» Григорием Паниным. Эпизод начался с жёсткого силового приёма Панина на нападающем челябинцев Джеке Родевальде. Телегин решил отомстить за партнёра по команде и спровоцировал драку с Паниным. В результате потасовки оба хоккеиста разбили друг другу лица в кровь, потратив много сил.

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По итогам потасовки оба хоккеиста получили по большому штрафу за драку, а Телегин получил малый штраф как зачинщик и 10-минутный дисциплинарный штраф.

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Защитник «Трактора» Телегин спровоцировал драку с капитаном «Салавата Юлаева» Паниным
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