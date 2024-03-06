«Чисто сыграли, без глупостей». Билялетдинов — после 5:0 с «Автомобилистом»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов подвёл итоги победного четвёртого матча серии с «Автомобилистом» (5:0, 1-3 в серии). Благодаря этой победе каназцы размочили счёт в серии и избежали вылета из плей-офф КХЛ.

«Хорошая игра и по движению, и по содержанию, реализация была хорошая. Чисто сыграли, без удалений, это было очень важно. Не было глупостей, как в прошлых играх, забили в начале игры.

Фактор первого гола? Любая шайба важна, но в данном случае это было очень важно.

Что изменилось в меньшинстве? Мало удалялись сегодня, работали хорошо. «4 на 5» справляемся, а вот втроём в прошлых матчах было сложнее.

Игра Свечникова? Он старался, старался играть правильно, у него получилось, мы рады», — передаёт слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.