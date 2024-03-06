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Автомобилист — Ак Барс. Прямая трансляция
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17:00 Мск
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Автомобилист — Ак Барс 0:5, как сыграли, кто победил, результат матча плей-офф КХЛ 6 марта

«Ак Барс» выиграл первый матч в серии с «Автомобилистом» и избежал вылета из плей-офф КХЛ
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В Екатеринбурге на стадионе «Уралец» прошёл четвёртый матч серии первого раунда плей-офф КХЛ между «Автомобилистом» и «Ак Барсом». Матч закончился победой казанцев со счётом 5:0. «Ак Барс» размочил счёт в серии 1-3.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
06 марта 2024, среда. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
0 : 5
Ак Барс
Казань
0:1 Кошелев (Миллер, Юдин) – 04:22 (5x5)     0:2 Юдин (А. Радулов, Миллер) – 06:13 (5x5)     0:3 Дыняк (Миллер, Билялов) – 30:23 (5x5)     0:4 Свечников (Петров, Шипачёв) – 56:31 (5x5)     0:5 Юдин (А. Радулов) – 59:54 (5x4)    

«Ак Барсу» удалось забросить две быстрые шайбы. Сначала на пятой минуте матча счёт открыл нападающий Семён Кошелев с передач Митчелла Миллера и Дмитрия Юдина. Спустя пару минут удвоил преимущество гостей Дмитрий Юдин с передачи Александра Радулова. Тренерский штаб «Автомобилиста» принял решение заменить вратаря Евгения Аликина на голкипера Владимира Галкина. Третью шайбу казанцы забросили в середине второго периода — отличился Никита Дыняк. Четвёртый гол в концовке матча забил Евгений Свечников. Пятый гол казанцы забили в большинстве на последних секундах матча.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Ак Барс» одержал первую победу в серии и избежал вылета из плей-офф. Пятый матч серии пройдёт в Казани 8 марта.

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