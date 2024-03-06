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Билялетдинов прокомментировал игру Радулова после возвращения в состав

Билялетдинов прокомментировал игру Радулова после возвращения в состав
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Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов оценил игру нападающего Александра Радулова после возвращения в состав в четвёртом матче серии с «Автомобилистом» (5:0, 1-3 в серии). Капитан казанцев пропустил предыдущий матч серии из-за дисквалификации за удар в голову во втором матче серии.

«Возвращение Радулова после дисквалификации? Он соскучился, с настроением играл. Свист трибун зарядил Радулова? Это ему помогает, да.

Ожидал ли разгрома? Главное сегодня было выиграть, но это хорошо, ребята почувствуют уверенность. Сейчас по-иному должно быть», — передаёт слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Радулов отметился двумя результативными передачами и добрался до отметки в 700 набранных очков в КХЛ.

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