Алексей Кудашов прокомментировал первое поражение московского «Динамо» в плей-офф КХЛ

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал первое поражение бело-голубых в плей-офф КХЛ в третьем матче серии с минским «Динамо» (1:3, 2-1 в серии).

«Хочу поздравить соперника с победной, отличная игра, а у нас не всё получилось, поэтому и проиграли сегодня.

Семь удалений за матч плей-офф – не лезет ни в какие ворота? Да, согласен. Почему просела дисциплина при 2-0 в серии? Просела. Но вы думаете, что если бы проигрывали 0-2, то было бы по-другому? Не получалось сегодня в определённых технических моментах справиться с клюшкой, и толкали много», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Четвёртый матч серии между командами вновь пройдёт в Минске 8 марта.