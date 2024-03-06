Ильенко – после поражения: всё в руках московского «Динамо» и зависит от нашей игры

Нападающий московского «Динамо» Артём Ильенко подвёл итоги поражения в третьем матче серии с минским «Динамо» (1:3, 2-1 в серии).

«Немного провалили начало матча, хотя и ожидали, что болельщики погонят минское «Динамо» вперёд. Пропустили, потеряли нить игры, пытались вернуться в неё, но удаления помешали. Большое количество удалений – стечение обстоятельств. Мы хотели отыграться, но ненужные удаления в концовке подвели.

Мы знали, что у них будет сумасшедшая поддержка, готовились к этому. Знаем, что серия не будет простой. Всё только начинается. Мы ведём в серии, мы готовы, нам надо готовиться к следующей игре и выиграть следующий матч. Каждый раз нужно выиграть день.

Мне кажется, что в нашем чемпионате не бывает лёгких серий, и серия с «Динамо» здесь не исключение. Это серьёзный соперник, которого сложно преодолевать. Но опять же – всё в наших руках и зависит от нашей игры.

Возвращение Пакетта? Это очень нужный игрок для команды. В нашей команде нужен каждый игрок», — передаёт слова Ильенко корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.