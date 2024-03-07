«Рейнджерс» выменяли у «Сиэтла» нападающего Александера Веннберга

Шведский нападающий «Сиэтл Кракен» Александер Веннберг в результате обмена перешёл в «Нью-Йорк Рейнджерс», сообщает пресс-служба «копов».

Согласно условиям сделки, за форварда «Кракен» получили пик второго раунда драфта-2024 и пик четвёртого раунда драфта-2025. Также «Сиэтл» удержит 50% зарплаты хоккеиста.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету 29-летнего Веннберга 60 матчей за самый молодой клуб лиги, в которых он набрал 25 (9+16) очков. Он выступал за «Кракен» с дебютного сезона клуба в НХЛ в 2021 году.

На данный момент «Рейнджерс» занимают первое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, имея 84 очка после 62 игр. «Сиэтл» идёт пятым в Тихоокеанском дивизионе с 67 очками, сохраняя шансы на плей-офф.