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«Рейнджерс» выменяли у «Сиэтла» нападающего Александера Веннберга

«Рейнджерс» выменяли у «Сиэтла» нападающего Александера Веннберга
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Шведский нападающий «Сиэтл Кракен» Александер Веннберг в результате обмена перешёл в «Нью-Йорк Рейнджерс», сообщает пресс-служба «копов».

Согласно условиям сделки, за форварда «Кракен» получили пик второго раунда драфта-2024 и пик четвёртого раунда драфта-2025. Также «Сиэтл» удержит 50% зарплаты хоккеиста.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету 29-летнего Веннберга 60 матчей за самый молодой клуб лиги, в которых он набрал 25 (9+16) очков. Он выступал за «Кракен» с дебютного сезона клуба в НХЛ в 2021 году.

На данный момент «Рейнджерс» занимают первое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, имея 84 очка после 62 игр. «Сиэтл» идёт пятым в Тихоокеанском дивизионе с 67 очками, сохраняя шансы на плей-офф.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 марта 2024, вторник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 4
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Кайлли (Труба, Миллер) – 16:39 (pp)     1:1 Райнхарт (Барков, Вераге) – 30:11 (pp)     1:2 Райнхарт (Барков, Форслинг) – 32:56     2:2 Крайдер (Трочек, Панарин) – 35:26 (pp)     2:3 Ломберг (Форслинг) – 46:11     2:4 Лунделль (Экман-Ларссон) – 59:01    
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