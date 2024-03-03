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«Рейнджерс» продлили контракт с 38-летним американским вратарём Джонатаном Куиком

«Рейнджерс» продлили контракт с 38-летним американским вратарём Джонатаном Куиком
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Пресс-служба «Нью-Йорк Рейнджерс» сообщила о продлении контракта с 38-летним американским голкипером клуба Джонатаном Куиком. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте «синерубашечников».

Отмечается, что контракт с вратарём продлён на один сезон. Как отмечает портал CapFriendly, сумма сделки составит $ 1,25 млн. Его действующее соглашение на $ 925 тыс. истекало по окончании нынешнего сезона.

Напомним, в нынешнем сезоне Куик принял участие в 21 матче, где отразил 91,6% бросков при коэффициенте надёжности 2,45. Всего за карьеру в НХЛ трёхкратный обладатель Кубка Стэнли провёл 774 встречи при статистике в 91,1% отражённых бросков и среднем показателе пропущенных шайб 2,47.

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