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Юниорская лига Канады наказала двух игроков дисквалификациями за комментарии в соцсети

Юниорская лига Канады наказала двух игроков дисквалификациями за комментарии в соцсети
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Хоккейная лига Онтарио (OHL) дисквалифицировала нападающего «Садбери Вулвз» Натана Виллуэневу на 15 игр и нападающего Эвана Коньена на 10 игр за «неподобающие комментарии» в социальных сетях после матча с «Барри Кольтс» 18 января, сообщает пресс-служба лиги.

Расследование лиги показало, что игроки «Вулвз» нарушили Политику OHL в отношении социальных сетей таким образом, что это нанесло ущерб благополучию лиги, что могло бы серьёзно поставить под угрозу безопасность игроков и общую целостность игры.

Лига очень серьёзно относится к нарушениям своей Политики в отношении социальных сетей и считает, что эти дисквалификации убедят игроков и персонал команд в том, что вся деятельность, касающаяся личной жизни, игры на льду или в интернете, должна соответствовать Политике ОХЛ.

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