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Плющев: раньше изюминками были красивые комбинации и голы, а теперь драки

Плющев: раньше изюминками были красивые комбинации и голы, а теперь драки
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Заслуженный тренер России Владимир Плющев выразил недовольство большим количеством драк на старте плей-офф КХЛ. В серии «Салават Юлаев» — «Трактор» хоккеисты команд дрались в трёх матчах из четырёх.

«Я к дракам всегда отношусь скептически. Считаю, что когда комментаторы говорят об изюминке, то это значит, что на льду не хватает мастерства. Раньше изюминками были красивые комбинации и голы, а теперь драки. У «Салавата Юлаева» и «Трактора» принципиальная серия, тут к гадалке не ходи, что будут эмоции. Инцидент с Паниным сказывается, тогда далеко некорректно выступил американец из «Трактора». Это наложило отпечаток на всю серию, теперь во всех матчах мы видим этот нерв. И те, и другие считают себя обиженными», – сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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