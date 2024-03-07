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Защитник «Нефтехимика» рассказал, какие хоккейные ритуалы он соблюдает во время плей-офф

Защитник «Нефтехимика» рассказал, какие хоккейные ритуалы он соблюдает во время плей-офф
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Защитник «Нефтехимика» Илья Хохлов рассказал, какие хоккейные ритуалы он совершал во время плей-офф в ВХЛ в сезоне-2015/2016. Игрок обороны выступал за ижевскую «Ижсталь», с которой дошёл до финала Кубка Петрова.

«Когда доходил до финала ВХЛ с «Ижсталью», то не менял шнурки на коньках. Если шнурок рвался, я его связывал. Ещё не стирал перчатки, чтобы удачу не смыть (смеётся). Борода особо не росла, но не стригся точно», — цитирует Хохлова Legalbet.

В финальной серии 2016 года ВХЛ «Ижсталь» уступила «Нефтянику» 1-4. Защитник отметился двумя заброшенными шайбами и тремя результативными передачами в 15 матчах плей-офф. В прошедшем регулярном Фонбет Чемпионате Континентальной хоккейной лиги Хохлов провёл 44 матча за «Нефтехимик», в которых забил пять голов и отдал шесть результативных передач.

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