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Терещенко: «Нефтехимик» меня в этом сезоне порадовал, Леонтьев большую работу проделал

Терещенко: «Нефтехимик» меня в этом сезоне порадовал, Леонтьев большую работу проделал
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Трёхкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Гагарина бывший нападающий московского «Динамо» Алексей Терещенко оценил работу главного тренера «Нефтехимика» Олега Леонтьева в регулярном сезоне-2023/2024.

«Нефтехимик» меня, кстати, в этом сезоне порадовал. Поначалу было тяжело. Построили команду, но немножко не хватило. Леонтьев, конечно, большую работу проделал, как и его тренерский штаб, сами ребята. С вратарями разобрались. Просто упустили время. Будем так говорить. На создание этой обоймы потребовалось больше времени, чем хотелось бы», — сказал Терещенко в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

В завершившейся регулярке «Нефтехимик» набрал 69 очков и занял девятое место в турнирной таблице Востока.

Полную версию интервью с Алексеем Терещенко читайте на «Чемпионате»:
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