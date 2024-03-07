Ягр — о продаже «Кладно»: если бы был серьёзный кандидат, я бы ему точно не отказал

Легендарный чешский нападающий и владелец «Кладно» Яромир Ягр высказался о возможной продаже клуба.

«Поверьте, если бы был серьёзный кандидат, я бы ему точно не отказал и поговорил с ним. Я был бы только рад, если бы кто-то помог клубу. Я должен развеять любые слухи о бывших игроках или энергетических магнатах, которые, как говорят, предлагали купить клуб. Я даже слышал разные суммы. Поверьте, ничего подобного не было. Серьёзной заинтересованной стороны нет, или я об этом не знаю», — приводит слова Ягра Sport.cz.

Напомним, ранее мэр Кладно Милан Вольф выступил с критикой Яромира Ягра за плохие результаты команды. «Кладно» занял последнее, 14-е место в Экстралиге Чехии и поборется в плей-офф за право остаться в элитном дивизионе страны.