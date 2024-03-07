Мироманов: однажды я буду бороться за звание лучшего защитника в НХЛ. Я вам это обещаю

Защитник «Калгари Флэймз» Даниил Мироманов рассказал о своих планах на игру в Национальной хоккейной лиге.

«Я чувствую, что мой потенциал безграничен… Знаю, что однажды я буду бороться за звание лучшего защитника в лиге. Я вам это обещаю», — приводит слова Мироманова журналист Райан Диттрик на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, Мироманов перешёл в канадский клуб в результате обмена с «Вегас Голден Найтс». В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ на счету 26-летнего Мироманова четыре матча за «Вегас», в которых россиянин не отметился результативными действиями. Россиянин часть сезона провёл в фарм-клубе «Голден Найтс» в АХЛ, где за пять матчей отметился заброшенной шайбой и пятью результативными передачами.

Ранее игрок обороны продлил контракт с «Калгари» сроком на два года на общую сумму $ 2,5 млн.