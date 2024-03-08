Итоги игрового дня плей-офф МХЛ и ВХЛ 7 марта, турнирная сетка Кубка Харламова и Петрова

7 марта в рамках первого раунда Кубка Петрова – 2024 состоялись три встречи. Все игры были при счёте в серии 3-3 и стали решающими. Предлагаем ознакомится с результатами встреч.

Пары четвертьфинала ВХЛ сложились следующим образом:

2. «Рубин» — 16. «Сокол»;

4. АКМ — 7. «СКА-Нева;

3. «Зауралье» — 9. «Нефтяник»;

5. «Югра» — 6. «Химик».

В Кубке Харламова состоялись первые игры 1/8 финала. Встречи были сыграны в Омске, Челябинске, Ханты-Мансийске и Нижнем Новгороде.