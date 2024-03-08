Итоги игрового дня плей-офф МХЛ и ВХЛ 7 марта, турнирная сетка Кубка Харламова и Петрова
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7 марта в рамках первого раунда Кубка Петрова – 2024 состоялись три встречи. Все игры были при счёте в серии 3-3 и стали решающими. Предлагаем ознакомится с результатами встреч.
ВХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 7-й матч
07 марта 2024, четверг. 16:30 МСК
Зауралье
Курган
Окончен
5 : 0
Звезда
Москва
1:0 Голоднюк (Болтанов, Икамацких) – 07:12 (5x5) 2:0 Бойчук (Тютнев, Глебов) – 33:40 (5x4) 3:0 Болтанов (Гавриленко, Голоднюк) – 37:32 (5x5) 4:0 Ширяев (Глебов, Бойчук) – 49:46 (5x3) 5:0 Ердаков (Шиафотдинов, Гавриленко) – 50:22 (5x4)
ВХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 7-й матч
07 марта 2024, четверг. 17:00 МСК
Югра
Ханты-Мансийск
Окончен
2 : 0
ХК Тамбов
Тамбов
1:0 Черников (Шутов, Дрягилев) – 16:39 (5x5) 2:0 Авраменко (Аксёнов, Угольников) – 22:59 (5x4)
ВХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 7-й матч
07 марта 2024, четверг. 19:00 МСК
СКА-Нева
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 1
Южный Урал
Орск
0:1 Маклозян (Мингалеев) – 17:07 (5x5) 1:1 Мельниченко (Кабуш) – 18:15 (5x5) 2:1 Танков (Гурзанов) – 32:43 (5x5) 3:1 Коромыслов (Федотов, Танков) – 57:46 (5x4) 4:1 Танков (Кабуш, Плешков) – 59:53 (en)
Пары четвертьфинала ВХЛ сложились следующим образом:
2. «Рубин» — 16. «Сокол»;
4. АКМ — 7. «СКА-Нева;
3. «Зауралье» — 9. «Нефтяник»;
5. «Югра» — 6. «Химик».
В Кубке Харламова состоялись первые игры 1/8 финала. Встречи были сыграны в Омске, Челябинске, Ханты-Мансийске и Нижнем Новгороде.
Olimpbet МХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
07 марта 2024, четверг. 14:00 МСК
Омские Ястребы
Омск
Окончен
3 : 2
Стальные Лисы
Магнитогорск
1:0 Власенко (Сысоев) – 08:00 (5x5) 2:0 Филатьев (Сысоев, Трикозов) – 10:35 (5x4) 3:0 Малов (Филатьев, Кол) – 33:59 (5x4) 3:1 Плохов (Гаврилович, Сиряцкий) – 46:30 (5x4) 3:2 Козлов (Сиряцкий) – 54:06 (5x5)
Olimpbet МХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
07 марта 2024, четверг. 15:00 МСК
Белые Медведи
Челябинск
Окончен
2 : 3
Авто
Екатеринбург
1:0 Рыкманов (Кулишов) – 16:40 (5x5) 1:1 Бледнов – 21:10 1:2 Ишимников (Раздьяконов, Белых) – 28:38 (5x5) 1:3 Кузьмин (Самохвалов) – 51:10 (5x5) 2:3 Колодий (Рыкманов, Агламзянов) – 56:45 (5x5)
Olimpbet МХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
07 марта 2024, четверг. 15:00 МСК
Мамонты Югры
Ханты-Мансийск
Окончен
1 : 2
Б
Кузнецкие Медведи
Новокузнецк
0:1 Щеглов (Гржелецкий) – 23:19 (5x5) 1:1 Галенюк (Дергоусов) – 42:11 (5x5) 1:2 Точилкин – 70:00
Olimpbet МХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
07 марта 2024, четверг. 18:30 МСК
Чайка
Нижний Новгород
Окончен
1 : 3
Ирбис
Казань
1:0 Наумов (Проничкин, Омелюсик) – 31:38 (5x5) 1:1 Вазиев – 47:44 (5x5) 1:2 Жулин (Замалтдинов) – 50:34 (5x4) 1:3 Галеев – 58:19 (en)
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