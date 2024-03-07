Стали известны пары 1/4 финала плей-офф ВХЛ

По итогам серий матчей 1/8 финала плей-офф Всероссийской хоккейной лиги сезона-2023/2024 определились команды, которые примут участие в сериях матчей 1/4 финала:
2. «Рубин» (г. Тюмень);
3. «Зауралье» (г. Курган);
4. АКМ (Тульская область);
5. «Югра» (г. Ханты-Мансийск);
6. «Химик» (г. Воскресенск);
7. «СКА-Нева» (г. Санкт-Петербург);
9. «Нефтяник» (г. Альметьевск);
16. «Сокол» (г. Красноярск).
Пары четвертьфинала сложились следующим образом:
2. «Рубин» — 16. «Сокол»;
4. АКМ — 7. «СКА-Нева.
Матчи проводятся в следующие сроки:
11, 12, 15, 16, 19*, 22* и 25* марта 2024 года.
3. «Зауралье» — 9. «Нефтяник»;
5. «Югра» — 6. «Химик».
Матчи проводятся в следующие сроки:
12, 13, 16, 17, 20*, 23* и 26* марта 2024 года.
* — при необходимости.