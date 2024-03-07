Стали известны пары 1/4 финала плей-офф ВХЛ

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По итогам серий матчей 1/8 финала плей-офф Всероссийской хоккейной лиги сезона-2023/2024 определились команды, которые примут участие в сериях матчей 1/4 финала:

2. «Рубин» (г. Тюмень);

3. «Зауралье» (г. Курган);

4. АКМ (Тульская область);

5. «Югра» (г. Ханты-Мансийск);

6. «Химик» (г. Воскресенск);

7. «СКА-Нева» (г. Санкт-Петербург);

9. «Нефтяник» (г. Альметьевск);

16. «Сокол» (г. Красноярск).

Пары четвертьфинала сложились следующим образом:

2. «Рубин» — 16. «Сокол»;

4. АКМ — 7. «СКА-Нева.

Матчи проводятся в следующие сроки:

11, 12, 15, 16, 19*, 22* и 25* марта 2024 года.

3. «Зауралье» — 9. «Нефтяник»;

5. «Югра» — 6. «Химик».

Матчи проводятся в следующие сроки:

12, 13, 16, 17, 20*, 23* и 26* марта 2024 года.

* — при необходимости.