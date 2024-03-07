Ларионов: Силаев? Шокирован решением судей, могли парня потерять

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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов после поражения от СКА (1:4) высказался о ситуации с защитником нижегородского клуба Антоном Силаевым.

«Силаев? Могу спорить. Я шокирован решением, скажу честно. Слава богу, что обошлось без отрыва колена, связок. Могли парня потерять. Это попытка нанести травму», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Напомним, в середине второго игрового отрезка защитник СКА Александр Никишин силовым приёмом сбил с ног защитника «Торпедо» Антона Силаева, попав тому в колено. 17-летний игрок нижегородского клуба не смог продолжить встречу, покинул лёд с помощью партнёров. Изначально судьи отправили Никишина в штрафной бокс, однако после видеопросмотра отменили решение. Позже Силаев вернулся в игру.