«Каролина» вывела голкипера Андерсена из списка травмированных, Раанта — на драфте отказов

«Каролина Харрикейнз» сообщила, что голкипер Фредерик Андерсен выведен из списка травмированных. Отметим, что вратарь не играл с начала ноября 2023 года из-за проблем с тромбом. 34-летний Андерсен одержал четыре победы в пяти матчах текущего сезона с 89,4% отражённых бросков. Последний раз он играл 2 ноября, пропустив два гола при 26 бросках в проигранном матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (1:2).

Также «ураганы» выставили на драфт отказов трёх игроков: вратаря Антти Раанту, защитника Тони Деанджело и нападающего Брендана Лемье. Сообщается, что этот шаг освободит около $ 3,1 млн под потолком зарплат клуба.

Источники The Hockey News сообщают, что эти действия могут быть подготовкой к приобретению форварда «Питтсбург Пингвинз» Джейка Гюнцеля.