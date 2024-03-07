Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Каролина» вывела голкипера Андерсена из списка травмированных, Раанта — на драфте отказов

«Каролина» вывела голкипера Андерсена из списка травмированных, Раанта — на драфте отказов
Аудио-версия:
Комментарии

«Каролина Харрикейнз» сообщила, что голкипер Фредерик Андерсен выведен из списка травмированных. Отметим, что вратарь не играл с начала ноября 2023 года из-за проблем с тромбом. 34-летний Андерсен одержал четыре победы в пяти матчах текущего сезона с 89,4% отражённых бросков. Последний раз он играл 2 ноября, пропустив два гола при 26 бросках в проигранном матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (1:2).

Также «ураганы» выставили на драфт отказов трёх игроков: вратаря Антти Раанту, защитника Тони Деанджело и нападающего Брендана Лемье. Сообщается, что этот шаг освободит около $ 3,1 млн под потолком зарплат клуба.

Источники The Hockey News сообщают, что эти действия могут быть подготовкой к приобретению форварда «Питтсбург Пингвинз» Джейка Гюнцеля.

Материалы по теме
Тренин – в «Колорадо», ещё один россиянин выведен из состава. Дедлайн обменов в НХЛ. LIVE
Live
Тренин – в «Колорадо», ещё один россиянин выведен из состава. Дедлайн обменов в НХЛ. LIVE
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android