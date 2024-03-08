Гол и передача Александра Овечкина помогли «Вашингтону» разгромить «Питтсбург»

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Сегодня, 8 марта, «Вашингтон Кэпиталз» в гостях обыграл «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене» завершилась со счётом 6:0 (1:0, 4:0, 1:0).

В составе «Вашингтона» заброшенными шайбами отметились Том Уилсон, Ник Дженсен, Хендрикс Лапьер и Сонни Милано, а также два российских нападающих Иван Мирошниченко и Александр Овечкин.

Также на счету Овечкина и защитника Александра Алексеева по голевой передаче.

После 61 матча «Вашингтон» занимает десятое место в Восточной конференции с 67 очками. «Питтсбург» расположился на 12-й строчке, набрав 64 очка в 61 игре.

Следующий матч «Вашингтон» проведёт с «Чикаго Блэкхоукс», а «Питтсбург» сыграет с «Бостон Брюинз».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.