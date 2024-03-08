Летанг — о разгроме от «Вашингтона»: «Питтсбург» не показал ни энергии, ни страсти

36-летний канадский защитник «Питтсбург Пингвинз» Крис Летанг поделился эмоциями после разгромного поражения в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (0:6).

«Это сложно объяснить. У нас был шанс забить в большинстве сразу после начала игры. Я не уверен, может, я ошибаюсь, а может, и нет. Мне нужно ещё раз взглянуть на это. Ничего не происходило, ни энергии, ни страсти, вообще ничего. Как команда мы не проявили себя», — приводит слова Летанга журналист Майкл Кречиоло в социальной сети Х (ранее Twitter).

Отметим, что в прошедшем матче Летанг провёл на льду 22 минуты 9 секунд и заработал показатель полезности «-4». Всего в нынешнем сезоне на его счету 37 (7+30) результативных действий в 61 матче.