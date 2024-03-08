Сушинский: если ЦСКА будет играть в полную силу, то сможет справиться с «Локомотивом»

Чемпион мира, известный в прошлом нападающий клубов КХЛ Максим Сушинский поделился мнением о предстоящей пятой игре серии первого раунда между «Локомотивом» и ЦСКА (3-1), в которой железнодорожники могут пройти в следующий этап соревнований.

«Я не видел, чтобы ЦСКА в этом году хорошо выглядел. Текущая ситуация — это следствие всего сезона. Не могу сказать, что это закономерная ситуация, потому что чемпионский состав практически не менялся. Но имеем то, что имеем.

Думаю, у ЦСКА есть потенциал. Если будут играть в полную силу, то смогут справиться с Ярославлем. Хотя у «Локомотива» тоже неплохая команда», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, встреча «Локомотив» — ЦСКА состоится сегодня, 8 марта. Начало – в 17:00 мск.