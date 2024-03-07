«Когда надо, мы соберёмся — так не всегда получается». Плющев — о кризисе ЦСКА

Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал нестабильную игру ЦСКА в серии плей-офф КХЛ с «Локомотивом». Напомним, в противостоянии лидируют железнодорожники — 3-1.

«Когда надо, мы соберёмся – так не всегда получается. Как правило – никогда. Свой уровень и авторитет надо поддерживать на протяжении всего сезона. Если команда себе позволяет, чтобы с ней все играли как хотели и все её обыгрывали, то подобные вещи не приносят ей авторитета. Любой тренер команды-соперника может войти в раздевалку и сказать: «Они уже не из того теста, превратились в мягкую игрушку», – сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Пятый матч серии «Локомотив» — ЦСКА состоится завтра, 8 марта.