Экс-тренер сборной России прокомментировал выход Овечкина на 15-е место по очкам в истории

Бывший главный тренер сборной России и экс главный арбитр КХЛ Владимир Плющев поздравил 38-летнего российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с выходом на чистое 15-е место по очкам в истории НХЛ.

«Александр Овечкин вышел на 15-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ? Сашу надо просто поздравить с этим достижением. Хотя, думаю, Александр – это командный игрок и он борется не за свои рекорды, а за то, чтобы его команда побеждала. Что он, в принципе, и делает. Совмещает приятное с полезным. Так что, ещё раз, его можно просто поздравить.

Овечкин радовался больше голу Мирошниченко, чем своему? Это лишний раз подтверждает истинность моих слов (смеётся)», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, в прошедшем минувшей ночью матче с «Питтсбург Пингвинз» (6:0) Овечкин записал на свой счёт гол и результативный пас. благодаря чему вышел на чистое 15-е место по очкам в истории НХЛ, превзойдя Пола Коффи. В активе российского форварда стало 1532 (840+692) очка в 1405 матчах за карьеру в североамериканской лиге.