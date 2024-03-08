Дедлайн НХЛ — 2024: когда, во сколько, какие сделки ожидаются

Сегодня, 8 марта, в 23:00 мск закрывается окно для обменов в Национальной хоккейной лиге.

Напомним, самая крупная сделка этого дедлайна состоялась сегодня утром. 21-летний российский нападающий Василий Пономарёв стал одним из участников сделки, в результате которой звёздный нападающий «Питтсбурга» Джейк Гюнцель стал игроком «Каролины». В результате этого обмена «Пингвинз» заполучили сразу четырёх игроков, помимо Пономарёва, — это нападающие Майкл Бантинг, Вилле Койвунен и Круз Луциус. В стан «Харрикейнз» вслед за Гюнцелем проследует и 23-летний канадский защитник Тай Смит.

В заключительный день обменов в Национальной хоккейной лиге ожидается переход российского нападающего «Сан-Хосе Шаркс» Александра Барабанова, который пропустил последний матч «акул» из-за скоро обмена. Также, вероятна сделка с переходом нападающего «Сент-Луис Блюз» Павла Бучневича.

За всеми последними событиями заключительного дня обменов в НХЛ следите в обновляемой статье «Чемпионата».