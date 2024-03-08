Даниил Мироманов: Ларионов сыграл гигантскую роль в моей жизни

Защитник «Калгари Флэймз» Даниил Мироманов рассказал о влиянии тренера Игоря Ларионова на становление игрока обороны.

«Его называют Профессором не просто так. Однажды я играл по юниорам в Торонто и посетил его мастер-класс в Детройте. Там было много форвардов, но всего три защитника. Я хотел показать ему свои навыки и понял, что получу свою возможность, если буду играть в защите. Он был шокирован, что я никогда раньше не играл в обороне. Он сказал моим родителям, что мне нужно сменить амплуа, поскольку праворукие атакующие защитники встречаются очень редко. Ларионов сыграл гигантскую роль в моей жизни. Он один из самых умных людей, которых я встречал. Мы до сих пор общаемся. Удивительный человек и замечательный наставник», — цитирует Мироманова Sportsnet.

Напомним, Мироманов перешёл в канадский клуб в результате обмена с «Вегас Голден Найтс». В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ на счету 26-летнего Мироманова четыре матча за «Вегас», в которых россиянин не отметился результативными действиями. Россиянин часть сезона провёл в фарм-клубе «Голден Найтс» в АХЛ, где за пять матчей отметился заброшенной шайбой и пятью результативными передачами.